El director de la Policía pide no mezclar delincuencia con inmigración y defiende seguir en Vía Laietana

Evita entrar a considerar la posible eliminación de las pelotas de goma pese a las quejas de la oposición

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha instado este lunes a no mezclar delincuencia con inmigración, "porque es mentira", y ha defendido que la Jefatura Superior de Policía en Cataluña continúe en la Vía Laietana de Barcelona.

"Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No asocien inmigración y delincuencia, porque no es verdad, se equivocan", ha replicado a Vox en la Comisión de Interior del Congreso, en la que ha comparecido para presentar las líneas generales de la Policía y tras asegurar el diputado Javier Ortega Smith que hay una "relación directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia".

Pardo ha criticado al diputado de Vox por hacer esa relación "para generar ruido, para generar confusión, para desinformar". "Creo que es una gran equivocación y, sinceramente, me parece una falta de patriotismo", ha remachado el jefe de la Policía.

"Es una mentira como la copa de un pino", ha insistido, antes de reclamar responsabilidad y "humanidad", y de indicar que "el 75% de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles". "Y el resto no los cometen inmigrantes, los cometen personas que no tienen el DNI o el pasaporte español, y por lo tanto son extranjeros, que no inmigrantes", ha apostillado.

LA POLICÍA, AL SERVICIO DE LOS CATALANES

Respecto a la continuidad de la Policía Nacional en Vía Laietana, Pardo ha hecho hincapié en que es la sede de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña y que han hecho inversiones allí para mejorar el trabajo policial.

"Allí está la sede de la Jefatura Superior de Policía, de la Policía Nacional en Cataluña, que es una policía que también está al servicio de los ciudadanos catalanes y que es una institución democrática, que bebe de los valores constitucionales y que requiere de todo nuestro apoyo y de nuestro respeto", ha proclamado.

De esta forma ha respondido a la demanda de ERC para que la Policía deje ese edificio y se convierta en "el memorial de memoria democrática que quiere la ciudad de Barcelona", según ha pedido la diputada republicana Pilar Vallugera.

EL PP: "¿BILDU DECIDE SI ESTÁ PROTEGIDA LA POLICÍA?"

Lo que no ha comentado Pardo en el Congreso ha sido la posible eliminación de las pelotas de goma tras el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

El diputado del PP Carlos García Adanero ha cuestionado al director de la Policía si le parece normal que "aquellos que nunca se han arrepentido de asesinatos" de ETA, en referencia a Bildu, "son ahora los que van a decidir si están protegidas la Policía Nacional y la Guardia Civil".

"Solo faltaba que no les diera medios para hacer su trabajo", ha señalado García Adanero, para preguntar también a Pardo si van a hacer que la de policía sea una profesión de riesgo o "van a seguir ninguneándoles".