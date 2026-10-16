Dirigente de Podemos pide a su partido y al resto de la izquierda la unidad el 29N para no acabar "desacreditados"

Archivo - El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Podemos y exlíder del partido en Murcia, Javier Sánchez Serna, ha pedido explícitamente a su partido y al resto de formaciones de izquierda a lograr acuerdos de unidad para estas elecciones generales del 29N y advierte que en caso contrario quedarán "desacreditados" durante mucho tiempo.

A través de un mensaje en la red social 'X', ha subrayado que durante estos días está recibiendo muchas llamadas de dirigientes de la izquierda, de compañeros que "pasaron por el Congreso y por Podemos" con un diagnóstico "similar y compartido": "si no hay unidad" y si con la "división" contribuyen a un ejecutivo de PP y Vox quedarán "desacreditados" para "muchos años".

Por tanto, ha pedido a los partidos de izquierdas, también a Podemos, a que hagan "un esfuerzo sincero por cerrar una unidad general en las próximas horas", dado que este viernes es el último día para registrar coaliciones en la Junta Electoral para el 29N.

"Supongo que un mensaje, después de lo visto estas semanas, no solucionará mucho. Pero el silencio, en estos momentos, quizá sirva de menos", ha afirmado el secretario de la dirección estatal para Horizonte Republicano y Profundización Democrática y que hace poco decidió no repetir como líder del partido en Murcia.

Tras este mensaje, el exministro y exlíder de IU, Alberto Garzón, ha asegurado que este mensaje de Sánchez Serna es "honesto, pero, sobre todo, correcto" e incluso "valiente".

LA LÍDER EXTREMEÑA: "MUY HASTA DE QUIENES SOLO PIENSAN EN RELATO"

Sobre la situación política en la izquierda se ha pronunciado también la coordinadora de Podemos en Extremadura y diputada autonómica, Irene de Miguel, quien ha dicho que desconoce lo que pasará este viernes con las coaliciones pero ve evidente que "existe una brecha cada vez mayor entre lo que sucede en Madrid y la política que hacemos en las periferias".

"Muy harta de quienes solo piensan en ganar el relato pero olvidan que hay que ganar un país", ha zanjado en un mensaje en 'X', sin hacer menciones concretas.

"PODEMOS DEBE PACTAR"

Mientras, la exsecretaria de Estado de Igualdad y exdirigente de Podemos, Ángela Rodríguez 'Pam', ha afirmado que si realmente Frente Amplio ofrece puestos de salida en la lista de Madrid, como han indicado los medios, "Podemos debe pactar".

"Si ellos también han insistido en la unidad y se les ofrecen puestos de salida que garantizan tener diputados no hay excusa posible para negarse a un acuerdo. De lo contrario, ¿cuál es el verdadero objetivo de su estrategia?", se ha cuestionado.