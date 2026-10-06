Doce desalojados de un piso patera en el Príncipe (Ceuta), entre ellos una mujer embarazada

Efectivos de la Guardia Civil durante un operativo para desmantelar un piso patera con 24 migrantes acogidos, en la calle Real, a 16 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desalojado durante la mañana de este martes a 12 personas que se encontraban en el interior de una vivienda de la barriada del Príncipe de Ceuta, en una nueva actuación contra los denominados 'pisos patera' desarrollada en la ciudad autónoma.

El operativo ha contado con la participación de un helicóptero de la Guardia Civil, que ha formado parte del dispositivo desplegado en la zona durante el desarrollo de la intervención.

Entre las personas localizadas en el inmueble se encontraban una mujer embarazada y una menor. Tras ser desalojados, los ocupantes han sido entregados a la Policía Nacional, que se encargará de realizar los trámites correspondientes, incluido el triaje y las comprobaciones necesarias sobre la situación de cada uno de ellos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, por el momento no se han producido detenciones, ya que los propietarios de la vivienda no se encontraban en el inmueble cuando se ha desarrollado la actuación.

Las diligencias permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias relacionadas con el uso de la vivienda y determinar, en su caso, posibles responsabilidades.

La intervención se enmarca en las actuaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan en Ceuta para detectar inmuebles en los que se concentra un elevado número de personas y comprobar las circunstancias en las que se encuentran.

Los denominados 'pisos patera' constituyen uno de los puntos de atención de los dispositivos de seguridad desplegados en la ciudad autónoma, especialmente ante situaciones en las que un número elevado de personas reside en un mismo inmueble.

La actuación de este martes en el Príncipe se suma a otras intervenciones desarrolladas durante los últimos meses en distintos puntos de Ceuta, con despliegues adaptados a las características de cada operativo.

Por el momento, la investigación continúa abierta y la evolución de las diligencias determinará si finalmente se adoptan medidas contra los responsables de la vivienda.