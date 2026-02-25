Dos detenidos por la entrada irregular en España de migrantes con documentación colombiana obtenida en Ecuador

1063318.1.260.149.20260225115419 Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada presuntamente a facilitar la entrada irregular de migrantes en Europa con documentación falsa obtenida en Ecuador a través de la Embajada de Colombia, lo que permitía acceder al espacio Schengen y, posteriormente, a España. Cada migrante abonaba aproximadamente 5.000 dólares estadounidenses por los servicios prestados por la organización.

Dos personas han sido detenidas en Madrid durante esta operación que ha sido realizada con la colaboración del Centro contra la Trata y el Tráfico de Migrantes de Ameripol y la Policía Nacional de Ecuador, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación policial comenzó hace un año cuando se detectó el uso fraudulento de documentos de identidad colombianos por parte de ciudadanos dominicanos, obtenidos de manera irregular en Quito (Ecuador).

El entramado había desarrollado un sistema para que los migrantes obtuvieran de forma fraudulenta documentación colombiana que les permitía viajar por distintos países hasta acceder al espacio Schengen, con destino final España.

CÉDULA DE IDENTIDAD COLOMBIANA

Una vez en posesión de la cédula de identidad colombiana, los migrantes de origen dominicano se desplazaban a Ecuador, a la Embajada colombiana, donde les era expedido un pasaporte colombiano asociado a dicha identidad falsa. Posteriormente viajaban por vía terrestre a Brasil y, desde allí, a distintos países del espacio Schengen, teniendo como destino final España.

Hace unas semanas se llevó a cabo una entrada y registro de una vivienda en Madrid y se detuvo a los dos principales integrantes de la red en España, interviniendo diversa documentación y un total de seis líneas telefónicas.

Los arrestados habían accedido al país con documentación fraudulenta y, uno de ellos, continuaba utilizando una identidad supuesta. El principal investigado llegó a utilizar hasta tres identidades diferentes en territorio nacional. Durante la operación se intervinieron dos teléfonos móviles, pasaportes de Costa Rica y Colombia, dos cédulas de identidad dominicanas y diversa documentación relacionada con la gestión de reservas de viaje de los migrantes traficados.

La Policía ha destacado la relevancia de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas, que actúa como 'call center' para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente de la Policía Nacional que, en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.

En caso positivo, los agentes del Punto Atenas realizan un informe técnico con firma digital que se adjunta a todo lo actuado. De este modo, se da una respuesta eficaz y rápida sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular.