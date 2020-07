Echenique elude responder en rueda de prensa las preguntas sobre las críticas a los medios de comunicación

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha declinado este miércoles responder a las preguntas de los periodistas sobre las últimas críticas de su formación a algunos medios de comunicación y periodistas por el tratamiento informativo que están haciendo de la pieza Dina del Caso Villarejo.

El dirigente 'morado' ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso para exponer la propuesta de su formación de llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes que pasaron en España el estado de alarma y, en el turno de preguntas, ha decidido no responder a algunas de las cuestiones que no tenían que ver con este asunto.

En concreto, Echenique ha eludido comentar aquellas preguntas que se le han formulado sobre el caso Dina, sobre los señalamientos a periodistas de los que se está acusando a Unidas Podemos, y sobre las declaraciones que este martes realizó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, abogando por "naturalizar" que los profesionales de los medios con presencia pública están sometidos "a la crítica y al insulto" en las redes sociales.

"POR RESPETO" A LOS BENEFICIARIOS DE SU PROPUESTA

"Estamos hablando de medidas hoy que afectan a la vida de cientos de miles de personas que viven en España. Estoy a disposición de cualquier medio y profesional del periodismo que me quiera preguntar por el tema que sea a través de mi equipo de prensa. No tengo problema en contestar con posterioridad, pero hoy voy a hablar de estas medidas, por respeto a la gente que podrán cambiarle la vida a mejor", ha explicado.

Así lo ha asegurado, después de contestar a otra pregunta que no tenía que ver específicamente con la propuesta relativa a la regularización de inmigrantes, sino con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que está llevando el Gobierno con el resto de fuerzas políticas y, en concreto, con Ciudadanos.

No obstante, al ser preguntado después sobre si, como Iglesias, cree que hay que naturalizar la crítica y el insulto a los periodistas en redes sociales, ha optado por no responder, argumentando que no quería desviar la atención del otro asunto.

TAMBIÉN DECLINA RESPONDER SOBRE LA INVESTIGACIÓN AL REY JUAN CARLOS

Echenique ha esgrimido este mismo argumento cuando posteriormente le han preguntado, además de por los señalamientos a periodistas, por los intentos fallidos de Unidas Podemos para crear en el Congreso una comisión de investigación sobre las actividades del Rey emérito Juan Carlos I.

"Para que se note que no estoy desviando temas, saben que no tengo problemas a la hora de hablar de las actividades de Juan Carlos I. No es una pregunta que eludamos, pero hoy aquí me van a permitir que no me refiera a ninguna de las dos", ha respondido. "Si quieres luego hablamos sobre estos dos temas, pero hoy aquí me quiero centrar en estos dos temas que hemos propuesto y que afectan a la vida de miles de personas", ha ahondado.

El portavoz del grupo confederal ha vuelto a recurrir a este argumento una vez más, al ser preguntado de nuevo por la postura del Gobierno ante la gestión de la Casa Real de las presuntas actividades del anterior jefe de Estado. "De nuevo nada me satisfaría más que explicar nuestra posición sobre las actividades de Juan Carlos pero me quiero centrar en las medidas que hemos planteado hoy", ha insistido.

Eso sí, al ser preguntado sobre cuándo tiene previsto presentar su formación la comisión de investigación que ha anunciado sobre las llamadas "cloacas", Echenique sí ha querido confirmar que "están trabajando en el asunto". "Para que quede claro el compromiso que hemos manifestado públicamente, estamos trabajando, pero no voy a entrar en los detalles por los motivos que he comentado", ha añadido.