Echenique, tras ser absuelto de la denuncia de Abogados Cristianos: "Un buen día para la libertad de expresión"

Archivo - El exdiputado de Podemos Pablo Echenique (d) a su llegada a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha celebrado que la Audiencia Provincial de Madrid le haya absuelto de un presunto delito de odio por la publicación de un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran abusado sexualmente de menores.

A través de la red social 'X', el exdiputado ha proclamado que es "un buen día para la libertad de expresión en España" y espera que ahora vengan muchas más resoluciones judiciales en este sentido, pues en su opinión España hoy está "muy lejos de cumplir los estándares internacionales en esta materia, como bien saben muchos artistas y activistas injustamente perseguidos".

La eurodiputada de Podemos y secretaria política de la formación, Irene Montero, ha mostrado también en 'X' su apoyo a Echenique, cargando contra la denuncia que se interpuso contra él.

De hecho, ha ironizado que siguen esperan que la siguiente denuncia de Abogados Cristianos sea al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "su estampita de Dios", en alusión a una imagen que compartió en redes y que luego borró.