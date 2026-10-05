La Ejecutiva del PSOE aprueba el Comité Electoral que dirigirá la campaña con Torró, Montero y Narbona al frente

(I-D) La presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y la secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero; durante la reunión de la Comisión Ejecut - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista (PSOE) ha aprobado la composición del Comité Electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que contará con tres mujeres que dirigirán la campaña: la secretaria de organización, Rebeca Torró, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y la presidenta del partido, Cristina Narbona.

En la reunión celebrada este lunes, se ha acordado que Torró sea la coordinadora general de la campaña electoral, mientras Montero estará al frente de coordinación estratégica y Narbona se encargue del programa electoral, según ha informado el PSOE.

Un equipo que "pone en marcha toda la maquinaria para ganar las próximas elecciones generales" en las que, aseguran, "no son unas elecciones más" porque "está en juego un modelo de derechos frente al modelo de las derechas que pretende socavarlos". "Por eso somos más necesarios que nunca", han enfatizado los 'socialistas'.

También conformarán el Comité Montse Mínguez, actual portavoz del partido, que se ocupará de la portavocía durante la campaña; el secretario adjunto a organización y acción electoral, Borja Cabezón, que desempeñará esas mismas funciones; y Pilar Bernabé, secretaria de igualdad del PSOE y que será responsable de este área durante la carrera electoral.

"Vamos a dejarnos la piel para ganarnos la confianza de la gente, ilusionar y volver a ganar", concluye la formación, que ha presumido de contar con "el mejor proyecto, y los mejores equipos y la ilusión y las ganas para defenderlos".

OTROS NOMBRAMIENTOS

Por otro lado, Ana Manzano será la responsable de comunicación; Elisa Garrido de actos públicos; Aránzazu Figueroa de campaña joven; Víctor Gutiérrez de impacto digital; Anabel Mateos de movilización; César Mogo de voto exterior.

Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, se encargará de la documentación y apoyo a candidaturas; y Ana María Fuentes de administración.