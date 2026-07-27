Elma Saiz califica la instrucción del caso de Begoña Gómez como "anómala"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés. - JUAN VEGA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha defendido que el juicio que imputa a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias "nunca tenía que haber comenzado". Por ello, ha querido trasladar su "empatía" a la esposa del presidente y sostiene que la instrucción del caso ha sido "totalmente anómala".

"Como he dicho en más de una ocasión, este caso nunca tenía que haber comenzado. Ha sido una instrucción totalmente anómala", ha declarado Saiz en un receso de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio.

Asimismo, la ministra ha subrayado que no es "comprensible" que en un caso "tan mediático" sea un jurado popular "quien vaya a juzgarlo", y ha "apelado" a la ciudadanía para que se declare su inocencia.

A continuación, la portavoz ha opinado sobre las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien tachó en una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "puro odio".

Saiz ha referenciado la "manera habitual con la que la presidenta Ayuso se refiere a los miembros del Gobierno de España", añade, "incluso empezando por el presidente del Gobierno", y sobre el calificativo de López ha finalizado añadiendo que "a las pruebas" se remite, para evidenciar, a su juicio, la constante descalificación de la presidenta madrileña.