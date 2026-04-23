Eloy Suárez, presidente de la 'comisión Koldo', se marchará del Senado tras el acuerdo entre PP y Vox en Aragón

Archivo - El senador del PP y presidente de la Mesa de la Comisión, Eloy Suárez, durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Aragón para investir al 'popular' Jorge Azcón incluye la figura de un senador para la formación de Santiago Abascal en detrimento del PP, algo que provocará la marcha de la Cámara Alta del presidente de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', Eloy Suárez Lamata.

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica. De este último tipo, las Cortes de Aragón nombrarán a dos de ellos.

Uno de ellos pertenecerá al PSOE dados sus resultados electorales, pero el otro ha formado parte de las negociaciones entre PP y Vox para la investidura de Azcón, y ha caído de parte de los de Santiago Abascal.

Esto significa que el PP perderá su senador por designación autonómica de Aragón, que hasta ahora era Eloy Suárez, por lo que ahora dejará de tener escaño en la Cámara Alta y por tanto abandonará su vacante en la Presidencia de la 'comisión Koldo' del Senado.

Como presidente de esta comisión de investigación durante dos años, Eloy Suárez ha vivido diferentes polémicas, siendo una de las más sonadas el rifirrafe con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su interrogatorio.

Y es que Sánchez definió este órgano como una "comisión de difamación", proclamando que era un "circo", a lo que Eloy Suárez le reprendió en varias ocasiones por la actitud del jefe del Ejecutivo.

Otra polémica ocurrió en diciembre de 2024, cuando Eloy Suárez y el senador Juan Sanz Vitorio, ambos del PP, protagonizaron un cruce de acusaciones por las interrupciones producidas durante una comparecencia, llegándose a lanzar acusaciones como "impertinente" o "descentrable".