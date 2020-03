Embajada y Consulados en Italia buscan vías alternativas a los españoles afectados por la prohibición de vuelos

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de España en Roma y los Consulados españoles en Italia están trabajando para tratar de encontrar alternativas a los españoles afectados por la prohibición de vuelos entre el territorio italiano y España por el brote de Covid-19.

Así, tanto desde la Embajada de España en la capital italiana como desde los Consulados Generales en Génova, Milán, Nápoles y Roma se mantienen todos los canales de comunicación abiertos para atender a los ciudadanos españoles afectados por la prohibición de vuelos, han indicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado este martes la prohibición de los vuelos directos de Italia a España desde las 00.00 horas del día 11 de marzo hasta las 00.00 horas del próximo día 25. Esta medida se ha adoptado horas después de que este lunes el Gobierno italiano ampliara las medidas de excepcionalidad para combatir el coronavirus a todo el país, con lo que quedan prohibidos todos los desplazamientos.

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que seguirán pudiendo volar las aeronaves de Estado, los vuelos exclusivos de carga y todos los vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia, y se podrán realizar escalas con fines no comerciales siempre que no permitan el descenso de pasajeros.

Tras estas medidas, tanto la Embajada como los Consulados en Italia están procurando ayudar a los españoles a buscar soluciones alternativas a la prohibición de vuelos y están realizando las gestiones necesarias con las agencias de viaje para ver las posibilidades que las compañías y los turoperadores puedan ofrecer a los afectados.