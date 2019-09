Embajada iraní dice que España e Irán siempre se han relacionado con "respeto mutuo a las leyes y creencias" de cada uno

Actualizado 05/09/2019 18:49:56 CET

No comenta la polémica surgida por la reunión en el Congreso y desvela que la Comisión de Exteriores ha sido invitada a viajar a Teherán

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Irán en España ha emitido este jueves una nota de prensa sobre la reciente visita a España de una delegación iraní en el que, sin comentar expresamente la polémica suscitada en el Congreso, sí señala que en las relaciones diplomáticas entre España e Irán, con más de 400 años de antigüedad, "ambos países siempre han tratado de desarrollar relaciones bilaterales basadas en la tolerancia y en el respeto mutuo a las leyes y creencias culturales y religiosas de las ndos naciones civilizadas y antiguas".

Además, desvela que la reunión del pasado martes entre el director general para Europa del Ministerio de Exteriores, Mahmoud Barimani, y la Comisión de Exteriores del Congreso finalizó con la comunicación de que el presidente del Parlamento de Teherán y su Comisión de Asuntos Exteriores invitan a los diputados españoles a que visiten Irán para "interactuar con sus homólogos".

Esta reunión en el Congreso estuvo rodeada de polémica porque los miembros de Vox decidieron no asistir tras conocer que el protocolo iraní impide que los hombres estrechen la mano de las mujeres. Ciudadanos se sumó parcialmente al plante -acudió la vicepresidenta de la Comisión como representante institucional pero no la portavoz del Grupo-- y el presidente del órgano aclaró finalmente que no habría saludo protocolario antes de la reunión.

DERECHOS DE LAS MUJERES EN IRÁN Y ESPAÑA

Según la Embajada iraní, la reunión "se desarrolló en un clima amistoso y respetuoso en el que las dos partes epxresaron sus puntos de vista" sobre varios asuntos, entre ellos "cuestiones de derechos humanos, incluyendo la situación de los derechos de las mujeres en Irán y España". También, precisa, los "efectos devastadores de las sanciones unilaterales de los Estados Unidos que violan los derechos de las mujeres y madres iraníes".

Además, en la reunión hubo "conversaciones detalladas y muy fructíferas" sobre las relaciones bilaterales políticas, económicas, culturales y parlamentarias, y también sobre asuntos regionales. Al final de la visita, añade, la delegación iraní agradeció a los organizadores de las reuniones gubernamentales y parlamentarias la "excelente programación".

Barimani viajó a Madrid para mantener la tercera ronda de consultas políticas con su homóloga española. Además de revisar las relaciones bilaterales, ambos repasaron cuestiones regionales y hablaron de la evolución del acuerdo nuclear. También destacaron la necesidad de encontrar mecanismos apropiados para proseguir con las consultas políticas. Barimani mantuvo otras reuniones en Exteriores y también en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.