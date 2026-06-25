El embajador de EEUU recuerda a España que gastar un 5% en defensa es un compromiso de todos los miembros de la OTAN

El embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León Jr., interviene durante la fiesta por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha recordado este jueves por la noche que es un "compromiso" de todos los miembros de la OTAN destinar un 5% del gasto a defensa para "tener una Europa fuerte" y proteger las democracias "frente a potencias extranjeras que buscan un camino muy diferente".

En un acto diplomático por el 250 aniversario de la independencia de EEUU, el embajador norteamericano ha recordado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha insistido" en este gasto en defensa por la "necesidad de modernizar y potenciar" la relación económica y garantizar "la prosperidad de los trabajadores y las empresas a ambos lados de la clave".

"Es la convicción de que Estados Unidos y España debemos proteger nuestra innovación, nuestra propiedad intelectual y sobre todo a nuestras democracias frente a potencias extranjeras que buscan un camino muy diferente", ha expresado Benjamín León.

"ESPAÑA DESEMPEÑÓ UN PAPEL DECISIVO" EN LA INDEPENDENCIA DE EEUU

Sobre la independencia de EEUU hace 250 años, el embajador ha celebrado que "España desempeñó un papel decisivo" y que la historia de la independencia no fue "únicamente estadounidense" sino que es "compartida" e "internacional".

En este sentido, ha querido ensalzar la figura del militar español Bernardo de Gálvez porque su historia "merece ser contada y recordada". "Su liderazgo nos recuerda que la historia no solo se escribe con ideas, sino con valentía, decisión y coraje", ha elogiado.

"Sin la contribución de España el camino hacia la independencia de los Estados Unidos habría sido muy diferente", ha expresado el diplomático para agradecer "a España y especialmente al pueblo español por haber formado parte del nacimiento de los Estados Unidos".

Sus palabras llegan después de que el presidente Donald Trump volviera a arremeter este miércoles contra España por no elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. En una comparecencia en la Casa Blanca junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario estadounidense afirmó que España "es un auténtico desastre".

"Es que no quieren pagar nada. Creen que se van a salir con la suya. España no es un buen equipo, para nada. Pero siento un gran respeto por este hombre", señaló en presencia de Rutte.