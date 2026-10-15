Emilio Delgado abre la puerta a Irene Montero: "Me gustaría que el que quiera estar en esa lista encuentre acomodo"

Archivo - El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Más Madrid y número uno del Frente Amplio en dicha comunidad, Emilio Delgado, ha tendido hoy de nuevo la mano a Podemos para que se "integre" en el Frente Amplio, aunque ha admitido que el acuerdo es difícil y no descarta que haya dos candidaturas a la izquierda del PSOE el 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Preguntado por la unidad, el diputado autonómico ha reconocido que: "Es más fácil hablar de la unidad, que llevarla a cabo".

Ante la pregunta de si Irene Montero podría ser la número dos en la lista de Madrid, Delgado no lo ha rechazado, pero tampoco ha concretado y ha puesto la pelota en el tejado de la dirigente de Podemos: "El país entero ha visto cómo todos los esfuerzos que están en nuestra mano se han puesto encima de la mesa para acomodar a todas las fuerzas políticas en esa lista. Está la puerta abierta, está la mano tendida y si la quieren aprovechar tienen toda la posibilidad".

El plazo para presentar las listas concluye este viernes, sin embargo, la coalición continua trabajando en ellas y aún no están cerradas. El madrileño asegura que todo el que quiera pelear es bienvenido en la coalición, que la mano está tendida.

Dicho esto, Delgado ha defendido su designación como número uno por Madrid, ya que recuerda que es Más Madrid, quien lidera la izquierda en la asamblea madrileña. En esta misma línea, ha sostenido que es Podemos quien debe "integrarse" en la coalición, ya que tal y como ha defendido es un espacio que lleva consolidándose durante dos años.

A pesar de la voluntad para que concluya una lista unificada, ve perfectamente "viable" la posibilidad de que finalmente concluyan las dos listas. Y es que, para Delgado las diferencias no son tanto "programáticas", sino de trayectorias.

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid no ha querido responder a la pregunta de si es posible que renuncien a presentarse en algunas circunscripciones para que el voto de la izquierda se concentre en las listas del PSOE. Se ha limitado a señalar que ahora hay que hablar de hablar de los problemas de los españoles.