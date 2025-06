Un empresario se quejó de que no logró el "visto bueno" de Page en un asunto que investiga Fiscalía: "Bono ganó por mí"

Anticorrupción investiga una denuncia sobre una petición de mordida a cambio de desbloquear un proyecto en Albacete

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, trató de lograr "el visto bueno" del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha a través del empresario y presidente de Europlataforma de Carga, Antonio Vereda del Abril, para una supuesta adjudicación que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

"A mí me conocen. Pepe Bono ganó las elecciones en 2006 por mí", aseguró el empresario en uno de los audios transcritos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, y que los agentes entregaron al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. Este informe provocó que Santos Cerdán abandonase el pasado jueves su puesto como secretario de Organización socialista.

La conversación, sin fecha definida, sitúa a Koldo en una conversación telefónica con Vereda del Abril en lo que podría ser una supuesta adjudicación. Fuentes fiscales consultadas por esta agencia de noticias han confirmado que uno trabajador de la citada empresa presentó una denuncia el pasado año en la Fiscalía Provincial de Albacete. Esta, a su vez, remitió la misma el pasado mes de marzo a Anticorrupción, donde se está investigando.

Según adelantó 'El Digital de Albacete' y han confirmado las citadas fuentes, en esa denuncia el trabajador de la empresa aseguraba que Koldo García le solicitó supuestamente una mordida para desbloquear la construcción de un aeropuerto internacional de carga en la localidad albaceteña de La Roda. Ese proyecto sería visto con reticencias por el Gobierno de García-Page.

En la conversación recogida por la UCO, Koldo explica al empresario: "Ya estuve hablando con el consejero y le dije que por favor viniera y demás, ahora estamos (en) el Senado". El empresario, a su vez, le pregunta "qué tal con Nacho".

"Yo le he dicho.. a ver si podemos entendernos, a ver cómo se puede hacer esto si es viable o no es viable porque yo tengo que dar una respuesta sea negativa o positiva. Si es que sí os ponéis a trabajar con ellos y ya podéis decirme qué es lo que falta políticamente. Ellos no nos están pidiendo dinero", le indica Koldo.

EL MINISTERIO NO TE VA A "PLANTEAR PEGAS"

El asesor le explica que "por parte del Ministerio, es decir, AESA, Aena, todos los estamentos incluidos en el tema aeroportuarios" no le iban a "plantear pegas". "No te van a presentar problema porque es nuestra obligación, la obligación que tenemos es que vosotros podáis trabajar. Vamos a esperar a ver qué me dice el consejero y si ellos no tienen ningún problema para poder declarar de bien*", continúa Koldo.

"Interés general", le corrige el empresario, a lo que Koldo le aclara que necesita "el visto bueno primero de la comunidad autónoma". "Nosotros no podemos pisar la comunidad autónoma, eso es así", le aclara. "Bueno, es inevitable", le dice Vereda del abril, que le aclara que le realizó "la solicitud a Page", en supuesta alusión al presidente de Castilla-La Mancha.

El empresario indica a Koldo que Page le mandó "a un director general", con el que tuvo "dos reuniones". "Después me cambia a otra consejería, después me manda esto, le solicito la declaración de intereses. Le solicito esto y me contestan con una cosa que no he preguntado. Yo le he solicitado declaración de interés regional", le aclara.

Vereda del Abril prosigue y le dice a Koldo que tuvo una conversación "con el jefe de gabinete" en la que le expresó sus quejas. "Le digo, mira Javier, me estás contestando una cosa que no es, y vosotros estáis en contra de la ley que habéis hecho. Joder* Digo coño, yo no te he pedido esto porque esto, tal. Entonces se han pasado medio año diciéndome que no a lo que no he preguntado", añade.

En ese punto, el empresario eleva el tono. "Entonces qué coño, dalo de una vez. Mira, a mí en Castilla-La Mancha me conocen... Pepe Bono ganó las elecciones en 2006 por mí", apostilla, en alusión al que fuera presidente autonómico y dirigente socialista José Bono.

El nombre de Bono también ha salido a colación en otro de los audios conocidos la pasada semana. En uno de ellos, Koldo alude a Bono y José Blanco cuando presumía ante el ex 'número tres' del PSOE de su papel como asesor de Ábalos y de los "recados" que hacía, argumentando que, si hubiera cobrado por ello, no tendría que estar pidiendo dinero.

"A mí me han venido... que he ayudado, Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo... yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos... Venían a pedir a José... "ha dicho el presi...". Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla... tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de... y una mujer y vivimos de la pensión... y mira el trabajo que tiene...", afirmó.