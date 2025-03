Entidades y figuras de la cultura, como Carolina Yuste y Juan Diego Botto, lanzan un manifiesto contra el plan de rearme

962420.1.260.149.20250326134501 Colectivos sociales y los actores Carolina Yuste y Juan Diego Botto presentan a las puertas del Congreso el manifiesto contra el plan de rearme de la UE titulado 'No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa'. - EUROPA PRESS

Los actores Juan Diego Botto y Carolina Yuste presentan el texto a las puestas del Congreso respaldados por Sumar, Bildu, Podemos y BNG

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi 850 colectivos sociales y representantes del mundo de la cultura como los actores Juan Diego Botto, Javier Bardem, Luis Tosar, Carolina Yuste o Aitana Sánchez Gijón, han suscrito un manifiesto contra el plan de rearme propuesto por la Comisión Europea.

Entre los firmantes de la iniciativa figuran los interpretes Alberto San Juan, Ana Turpin, Guillermo Toledo, Nur Levi, Nathalie Poza, Gorka Otxoa, Fele Martínez y Sergio Peris-Mencheta, entre otros actores, junto al cineasta Montxo Armendáriz, el escritor Isaac Rosa o los cantantes Rozalen, Luis Pastos, Amparo Sánchez (Amparanoia) o Marwan.

El texto, que se ha dado durante una concentración en las puertas del Congreso con motivo de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez sobre política de defensa, ha sido presentado por Botto y Yuste con respaldo de diputados de Sumar, Podemos, Bildu y BNG.

Los dos interpretes han procedido a la lectura del manifiesto, titulado 'No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa' y que reivindica, ante el plan de rearme de la UE, que la sociedad necesita la "seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad", el acceso a la vivienda digna para la juventud y la garantía de las pensiones para los mayores.

NO DA SEGURIDAD EL "AUMENTO DESENFRENADO DEL GASTO MILITAR"

"No queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra", recoge el documento para cuestionar en "qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle, y con urgencia"

"¿Qué parte de esos miles de millones va destinada a mejorar la educación, la sanidad, la terrible situación de la vivienda, la precariedad en la cultura, la armonía medioambiental o la solidaridad internacional? ¿No sería necesario invertir en mayores esfuerzos políticos y diplomáticos que ante las amenazas de agresión busquen caminos de diálogo todavía no explorados?", ahonda.

Luego, se pregunta también si es "estúpido, simplista o naif desear" la defensa de la paz y la justicia social, para denostar "los vientos de guerra, el lenguaje belicista y la apuesta por las armas" como medios para traer un futuro mejor.

EL CLIMA BÉLICO DA PIE AL "AUTORITARISMO"

De esta forma, los colectivos y personalidades que suscriben el manifiesto proclaman que "el rearme de Europa no traerá la paz, no contribuirá a la distensión" y lo que provocará es acercarse aún más a la guerra. De hecho, alertan que "los contextos militaristas suelen ir acompañados además de retrocesos en derechos, libertades y políticas sociales", aparte de originar "miedo y alarma social, escenario idóneo para normalizar mecanismos de represión y de autoritarismo", como a su juicio ya se está empezando a ver.

"La ciudadanía de nuestro país ha demostrado sobradamente en el pasado su compromiso con la paz y con las políticas antibelicistas. Forman parte de nuestra memoria colectiva reciente las multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra de Irak impulsada de manera ilegal por el Gobierno de José María Aznar, el movimiento de rechazo a la permanencia de nuestro país en la OTAN", razona el texto.

Así, advierten que el elevar el gasto militar europeo hasta los 800.000 millones en cuatro años, como ha marcado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, "se va a realizar a través de un mecanismo de excepcionalidad que evitará el debate en los parlamentos y, en general, la información clara y detallada a la ciudadanía europea".

ALERTAN DE QUE LA INVERSIÓN SOCIAL IRÁ A COMPRAR "TANQUES Y CAZAS"

"No podemos ni queremos aceptar que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras Universidades públicas, nuestro sistema de atención a la dependencia, nuestras políticas de protección y de cobertura social (...) vaya a ser destinado a comprar tanques, fusiles, cazas y misiles para la guerra, porque así lo hayan decidido las élites belicistas que gobiernan actualmente Europa y los EEUU", critican los firmantes del manifiesto.

En contraposición, defienden que la "verdadera seguridad" la aportan las pensiones públicas, los médicos del sistema sanitario, los tratamientos gratuitos en hospitales públicos o las escuelas y universidades públicas, elementos que contribuyen a la igualdad social.

Luego, censuran que "los climas bélicos se diseñan en cómodos despachos, pero son los pueblos quienes pagan las consecuencias". Por ello, abogan en este momento clave por "disipar la tensión creciente y defender un modelo de paz, de bienestar social y de ampliación de derechos".

"No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es militar, sino político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz, se lo exigimos", concluye el manuscrito.