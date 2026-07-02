Un equipo de siete bomberos españoles regresa de Venezuela tras varios días rastreando supervivientes de los terremotos

1101325.1.260.149.20260702163905 El equipo de Bomberos Para el Mundo a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de siete bomberos españoles ha llegado este jueves a Madrid procedente de Venezuela después de cinco días prestando ayuda humanitaria tras los dos seísmos de la semana pasada. Los trabajos de los rescatistas se han centrado en la búsqueda de supervivientes.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el oficial responsable de la misión y secretario de la ONG Bomberos para el Mundo, Eugenio Mantero, ha expresado su "orgullo" por la labor realizada.

No obstante, ha lamentado no haber podido encontrar supervivientes entre los escombros: "Hemos estado tres días consecutivos descansando aproximadamente sobre dos o tres horas y desgraciadamente no hemos encontrado ninguna persona con vida".

Según han narrado, se desplazaron hasta la ciudad de La Guaira, una de los territorios más afectados por los terremotos. El propio responsable ha reconocido que la devastación era "generalizada", con edificios derruidos por completo.

"Encontramos muchos huecos de vida, aunque no hemos logrado salvar ninguna vida", ha añadido.

TRABAJABAN DE NOCHE PARA NO CANSAR A LOS PERROS

Asimismo, han reconocido que una de las principales dificultades ha sido las altas temperaturas y la humedad, por lo que se han visto obligados a cambiar horarios incluso por las unidades caninas.

"Los perros realizaban dos operaciones y ya estaban sofocados", ha sostenido Mantero, que luego ha explicado que finalmente se cambió el horario de las búsquedas a la noche para que los perros "fueran más eficientes".

Además de esta operación en Venezuela, Bomberos para el Mundo ha realizado múltiples misiones internacionales en desastres naturales como el terremoto de Turquía, en octubre de 2025, y otros como los de México y Haití, por eso alertan de que las primeras 72 horas tras un derrumbe son "cruciales".

Si bien todos los componentes forman parte de la ONG, el grupo está formado por siete bomberos pertenecientes a distintos destacamentos como el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla, desde el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), además de dos equipos caninos de rescate.

El propio presidente de la ONG, Sergio Botello, ha asegurado que varios compañeros de trabajo han estado pendientes de su misión: "Mantuvimos contacto con ellos siempre que era posible. Las comunicaciones eran muy limitadas, ya que únicamente disponían de cobertura cuando regresaban al campamento base y, en muchas ocasiones, solo tenían tiempo para descansar dos o tres horas antes de volver a salir a intervenir".