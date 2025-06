ERC cree que Sánchez no merece "tiempo extra" si no actúa contra la corrupción y Bolaños asegura que han tomado medidas

987554.1.260.149.20250617174611 Archivo - La senadora de ERC Sara Bailac, en el Senado, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora de ERC Sara Bailac cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no merece un "tiempo extra" si no actúa con medidas contundentes contra la corrupción, a lo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha replicado defendiendo que el Ejecutivo "ya ha tomado medidas" y en el PSOE han actuado con rapidez y contundencia.

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado cuando la senadora independentista se ha dirigido a Bolaños para exigir al Gobierno que impulse medidas más contundentes contra la corrupción si quieren seguir contando con la "confianza" de Esquerra tras el último informe de la UCO que señala al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por presunto cobro de mordidas.

"DIFÍCIL CONFIAR" EN EL GOBIERNO

A su juicio, es una "vergüenza" y un "ataque a la democracia" que alguien aproveche su cargo público para cobrar comisiones y el problema va más allá de quién lo hace sino "por qué puede hacerlo". "Ustedes que venían a acabar con la corrupción del PP han quedado manchados y desacreditados con la peor de las taras, la incoherencia y la falta de ética en sus filas", ha censurado.

Por ello, Bailac ha advertido al ministro que "no basta con señalar y apartar a los implicados" porque esto es un "problema estructural e institucionalizado" y en este contexto, según ha explicado, se hace "difícil confiar en el Gobierno" puesto que hay todavía "demasiadas preguntas en el aire".

"Su regeneración no puede ser maquillaje, no puede ser un eslogan o una carta", ha incidido la senadora quien además ha censurado al Gobierno que lleve ocho años en Moncloa y no hayan llevado a cabo ninguna medida "real" para evitar la corrupción. "El único camino para que esta legislatura agónica pueda continuar es que hagan limpieza y terminen con la impunidad (...) si no es así, entonces no merecen ese tiempo extra", ha concluido.

NO SE PUEDE GENERALIZAR CON LA CORRUPCIÓN

Bolaños ha respondido a las palabras de la senadora de ERC asegurando que "comparte su análisis" sobre lo que supone la corrupción puesto que, según ha dicho, "le asquea la corrupción, le repugnan los corruptos y además, cuando afectan a su partido, se avergüenza profundamente".

Aún así, el ministros socialista cree que "lamentablemente no hay no hay organización humana, no hay sistema político, no hay partido donde se pueda garantizar corrupción cero" y por ello ha aprovechado para poner en valor la "rápida y contundente" respuesta que, según ha dicho, ha dado el Partido Socialista.

De hecho, Bolaños ha respondido a Bailac que desde el Ejecutivo "ya han tomado medidas" para luchar contra la corrupción y van a continuar trabajando para "erradicar cualquier práctica corrupta".

Eso sí, ha reclamado a la senadora independentista que no "generalice" al afirmar que la corrupción es un problema estructural e institucionalizado de nuestro país porque, en palabras de Bolaños, eso sería una "terrible injusticia" hacia los servidores públicos que trabajan con "honestidad, ejemplaridad y rigor" frente a "cuatro corruptos que ensucian y avergüenzan"