ERC critica la comparecencia "gazpacho" de Sánchez de julio, mezclando lo de Santos Cerdán con el gasto militar

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya mezclar en una única comparecencia ante el Pleno del Congreso las explicaciones por la salida del ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán con el plan de rearme de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Consejo Europeo y la Conferencia de la ONU sobre Cooperación. "Dejad de cavar, por favor", ha reclamado a Moncloa.

Ha sido en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X donde ha hecho referencia a la comparecencia del jefe del Ejecutivo que el Gobierno quiere celebrar el próximo 9 de julio en la Cámara Baja con la intención de rendir cuentas por el escándalo que ha generado el presunto cobro de mordidas de Cerdán, pero también para explicar las conclusiones tras los múltiples encuentros internacionales previstos para las próximas semanas.

A su juicio, esa mezcla de temas en la comparecencia de jefe del Ejecutivo es un "buen gazpacho" y por ello, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que "deje de cavar, por favor".

Precisamente, este mismo jueves, a su llegada al Pleno del Congreso, el dirigente independentista ha pedido a los socios de investidura que aprovechen el tiempo. "El tiempo que nos quede, sea un mes o un año, hay que intentar legislar para bien, eso es lo que le pido a la izquierda de este país", ha indicado.

"ASÍ NO", AVISA EL PNV

Rufián no ha sido el único de los aliados del Gobierno que ha criticado esta 'comparecencia río' de Sánchez. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avisado de que "no es serio" mezclar en una única comparecencia tantos temas dispares y ha avanzado que pedirán una comparecencia monográfica en la próxima Junta de Portavoces.

"Pedimos celeridad y transparencia, no porrusalda. No es serio que el Gobierno mezcle en una sola comparecencia lo de Cerdán con la OTAN, el Consejo Europeo o la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo. Así no.", ha sido el mensaje publicado por Vaquero y recogido por Europa Press.