ERC defiende un frente común independentista en Madrid para avanzar en la "agenda nacional"

Señala que el objetivo es celebrar referéndums de autodeterminación tanto en el País Vasco como en Cataluña



BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 de ERC al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, ha emplazado al resto de partidos independentistas a articular "un frente común en Madrid para avanzar de forma decidida en la agenda social y nacional".

Lo ha dicho preguntada por si ERC apoya la propuesta de la CUP de exigir en el Congreso fecha y pregunta para un referéndum, en un mitin en el Parapeto de los Ejecutados de Barcelona 1939-1942 junto a la número seis de la candidatura, Maria Dantas.

Jordà ha señalado que esta propuesta de la CUP se deberá hablar si la aritmética lo permite: "Eso es negociar, que es lo que hace ERC", y ha señalado que por ahora no existe ninguna estrategia por un referéndum, a la que ha dicho que querría que se sumaran los comunes.

Ha asegurado que, en esta legislatura, ERC se ha encontrado muy sola: "Si hubiésemos sido más, alguna pelota no hubiera ido al palo y la hubiésemos metido dentro de la portería".

CATALUÑA Y EUSKADI

Preguntada por el planteamiento de Oriol Junqueras (ERC) de celebrar un referéndum en Cataluña y Euskadi y por si se ha pactado con Bildu, Jordà ha señalado que la coordinación de agendas es positiva y que también implica "respetar los ritmos de cada uno de los territorios y los respectivos procesos".

"Entendemos que este es el objetivo, celebrar un referéndum de autodeterminación tanto del pueblo catalán como del vasco, y si coincide en tiempo y forma, pues fantástico", ha agregado la dirigente republicana.

Ha acusado a los socialistas de no tener un proyecto para Cataluña, y ha sostenido que Sumar "no sólo no tiene un proyecto para Cataluña, sino que cada día que avanza la campaña va restando propuestas en pro de Cataluña, como el referéndum, que se lo dejó por el camino".

"ANTÍDOTO A LA EXTREMA DERECHA"

Jordà ha erigido a ERC como "la garantía del independentismo para hacer frente al fascismo, como el mejor antídoto a la extrema derecha", que cree que representa una amenaza desacomplejada en estas elecciones generales.

"¿Qué vendrá después? Si ahora es la lengua y la cultura, ¿qué vendrá después de la censura lingüística y cultural?", se ha preguntado, y ha hecho un llamamiento para ir a votar el 23J a quienes no quieren que la realidad actual pueda parecerse a la de julio de 1936, según ella.

CRÍTICAS A LA MONARQUÍA

Jordà ha recordado que el 18 de julio de 1936 se produjo el golpe de Estado contra la Segunda República, y ha dicho que "87 años después el régimen franquista continúa presente, y la máxima expresión de esta herencia es sin duda la monarquía".

La ha descrito como una institución opaca y "con un Rey emérito nombrado a dedo por el Generalísimo y objeto de escándalos mayúsculos gracias también al encubrimiento del bipartidismo español", ha añadido en referencia al PSOE y al PP.

"Las personas que se sienten republicanas no pueden votar a un partido que avala y protege una monarquía del fascismo como la monarquía española", y votar a ERC es votar contra esta institución y sus privilegios, en sus palabras.