ERC plantea que la comisión sobre la tesis de Sánchez investigue sin embargo a Casado, Cosidó, Cifuentes y Montón

Publicado 19/12/2018 11:51:49 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

ERC una propuesta de trabajo para la comisión de investigación del Senado sobre la tesis de Pedro Sánchez para que no indague en el trabajo doctoral del presidente del Gobierno sino en los másteres que lograron "inmerecidamente", argumenta, Pablo Casado, Ignacio Cosidó, Carmen Montón y Cristina Cifuentes, cuyas comparecencias además exige.

La formación independentista ha dado a conocer su planteamiento de trabajo para esta comisión, que ha quedado suspendida hasta el mes de febrero a petición del PSOE. Puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, será el que decida qué propuestas se aprueban y cuáles no. De momento, Ciudadanos y Esquerra han hecho públicos ya sus planes.

Como adelantó la portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortés, el grupo quiere dirigir las investigaciones a otros políticos sobre los que tiene dudas acerca de sus trabajos universitarios. ERC pide en concreto que se llame a declarar a 25 personas, entre ellas los cuatro citados: el presidente del PP, el portavoz de este partido en el Senado, la ex ministra de Sanidad y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, así como 17 profesores, cargos o ex cargos de la Universidad Rey Juan Carlos.

Casado, Montón y Cifuentes realizaron un máster en este centro docente; la Justicia ha indagado sobre los tres pero los casos de los dos primeros han sido archivados y sólo se investiga el de la expresidenta madrileña, que está de hecho procesada por falsificación del acta del trabajo de fin de máster.

ERC pide además que acuda a la comisión Ignacio Cosidó, porque a juicio de este partido aprobó su tesis doctoral (de 1994) "con un tribunal afín", compuesto entre otros por Cristóbal Montoro y Luis Gamir, entonces diputados del PP.

Junto a los cuatro políticos, Esquerra quiere que declaren ante la comisión 17 cargos o ex cargos de la Universidad Rey Juan Carlos, como el rector Javier Ramos o responsables y profesores del Instituto de Derecho Público, el que impartía los másteres de Casado y Cifuentes. También propone a representantes de dos asociaciones de estudiantes.