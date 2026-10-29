ERC y Podemos piden la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente para rendir cuentas por el acciedente

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) y Podemos han registrado este jueves en el Congreso una solicitud para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca en la Diputación Permanente de la Cámara para dar cuenta del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que se ha cobrado la vida de 69 personas.

Ambos partidos quieren que Puente explique en ese órgano parlamentario, el único activo tras la disolución de las Cortes Generales, todos los datos con los que cuenta el Gobierno sobre ese siniestro.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha replicado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que una "situación inasumible" --como definió al hecho de que se hayan producido dos graves accidentes de la alta velocidad en menos de un año-- "requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas", en referencia a los audios de las comunicaciones de los trenes siniestrados con el centro de control de Adif.

Según Rufián, "los únicos nombres y apellidos" de la tragedia ferroviaria en Urda "son los recortes en inversión del PP primero y la liberalización salvaje del mercado del PSOE después".

También la candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, se ha mostrado crítica con la reacción del Gobierno, denunciando que se ponga el foco en el error humano de un trabajador cuando, a su juicio, "todo el mundo ve que el sistema falla" y que "la liberalización y el negocio tienen consecuencias".

FRENTE AMPLIO TAMBIÉN PIDE CUENTAS

De su lado, Frente Amplio, que este miércoles ya exigió que se asuman responsabilidades políticas al considerar que es "inadmisible" que se produzcan en el mismo año dos siniestros de gravedad en el mismo año, también ha avanzado su intención de pedir la comparecencia de Puente.

"En estos momentos tan dolorosos es más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias", ha dicho su candidata a La Moncloa, Colau.

Para reclamar formalmente la presencia de Puente en la Diputación Permanente, Sumar necesita hacerlo junto con otro grupo parlamentario, porque no tienen diputados suficiente para registrarlo en solitario.