ERC y Sumar piden a Tezanos que el CIS pregunte por la monarquía igual que lo hace sobre la "tortilla de patata"

El sociólogo socialista dice que plantearán preguntas sobre la Corona cuando haya "inquietud" en la opinión pública sobre este asunto



MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Esquerra han instado de nuevo al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a preguntar a la ciudadanía por la monarquía y, en concreto, el diputado ERC, Francesc-Marc Álvaro le ha echado en cara que incluyan en sus encuestas preguntas sobre "la tortilla de patata", pero no sobre el Rey. El sociólogo ha reiterado que no lo hacen porque no existe "ninguna inquietud" sobre este asunto en la ciudadanía y que si surge, meterán este tema en sus estudios.

Ha sido durante la comparecencia del dirigente del CIS de este miércoles ante la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas por el "manifiesto sesgo partidista" que, según el PP tienen las encuestas del instituto público que dirige y también por el "impacto en el radical desprestigio alcanzado por el organismo" desde que él fue elegido presidente en 2018.

Álvaro Vidal ha utilizado su turno de intervención para señalar que el organismo público lleva desde el año 2015 sin preguntar por la monarquía bajo el argumento de que no es percibida como un problema por la población, ante lo que ha puntualizado que "la tortilla de patatas tampoco es un problema y se ha preguntado al respecto".

INTENTO DE "ESCONDER"

Por ello, el diputado independentista se ha dirigido a Tezanos para conocer si está tratando de "esconder" algo, ya que, a su juicio, cuando el "silencio" es reiterado es porque hay un "problema". "En un Estado donde ha habido una sucesión atropellada entre el rey emérito y su sucesor, pues yo diría que es una cuestión que interesa a al ciudadano de España, no solo a los republicanos catalanes", ha incidido.

Posteriormente, el diputado de Sumar Txema Guijarro ha aprovechado su turno de palabra para respaldar la petición del diputado de ERC y ha reivindicado la "información sobre la opinión de la gente" como algo "importante". En ese sentido ha expresado sus "sospechas" sobre por qué se "oculta" a los españoles el nivel de aceptación que pueda existir en relación a la institución monárquica en general.

En su turno de réplica, el presidente del CIS ha reiterado su posición ante esta cuestión alegando que la monarquía solo aparece mencionada como un problema en el 0,3% de los barómetros mensuales. "No hay problema en preguntar", ha asegurado, añadiendo que si "alguna vez fuera necesario y surgiera una inquietud en la opinión pública" al rededor de este asunto, desde el CIS "se preguntará".

SALDRÁ DEL CIS BORBÓNICO Y CON UN MARQUESADO

El diputado de ERC se ha declarado "decepcionado" con la respuesta de Tezanos. "No es una respuesta científica, sino mágica e impropia de un catedrático", le ha soltado, reclamándole que no intente "tomar el pelo" a la gente.

"¿Cómo sabe que la monarquía no interesa si no lo pregunta? ¿Es usted adivino?", le ha preguntado. "No sé si tiene carné socialista pero va a acabar teniendo un ducado o un marquesado y va a salir del CIS siendo borbónico".

También Guijarro ha remarcado que el dato sobre la monarquía "objetivamente interesa" y que "decir lo contrario resulta un poco increíble".