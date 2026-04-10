ERC vuelve a desmarcarse de Rufián y varios partidos reciben con frialdad su acto con Irene Montero

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (c), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de ERC ha vuelto a desmarcarse del plan de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, para reimpulsar a la izquierda alternativa y algunas formaciones del espacio han recibido con cierta frialdad el acto que compartió este jueves con la dirigente de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.

Por ejemplo, en el caso de IU han declinado valorarlo y los Comuns ponen el acento en la reacción contundente de los republicanos a los movimientos de su diputado en la Cámara Baja, mientras Sumar reitera que es un paso más en el objetivo de intentar la unidad.

Durante la charla Rufián pidió a su partido que intente liderar la unidad en la izquierda y defendió que pueda inspirar a las izquierdas alternativas en España ante el auge de la extrema derecha, tras lo que avisó: "Si no, nos matarán por separado", en alusión a unas futuras elecciones generales.

Mientras, Irene Montero defendió que es necesario hacer algo en el espacio y esta mañana ha dicho que estaba dispuesta a hablar con todo el mundo en la izquierda, sin aventurar pasos a dar.

Tras la celebración de la conferencia la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mantenido este viernes por la mañana un encuentro de "cortesía" con el adjunto a la secretaría general de ERC, Oriol López, que asistió como público al evento, según han explicado a Europa Press fuentes del partido morado.

ERC: "NO PODEMOS RESOLVER DISPUTAS DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA"

Sin embargo, el vicesecretario general de comunicación y portavoz adjunto de los republicanos, Isaac Albert, ha respondido al acto de Rufián e Irene Montero para mantener la posición del partido de desmarcarse a cualquier confluencia con la izquierda estatal.

Mediante un mensaje en redes sociales, ha desgranado que son la "izquierda nacional de Cataluña" y no la izquierda más allá del PSOE, por lo que su prioridad es clara de centrarse en si territorio porque "sin conciencia nacional, no hay transformación real".

"Podemos ayudar, pero no resolveremos, porque no podemos, las disputas de la izquierda española" ha enfatizado para sentenciar que quieren liderar todo el espacio de la izquierda en Cataluña, "sin migajas" y sumar esfuerzos con otras fuerzas progresistas soberanistas o de arraigo autonómico como Bildu, BNG o Compromís.

A su vez, el portavoz de los Comuns en el Parlament catalán, David Cid, ha considerado que "la única incógnita" es saber si Rufián irá al margen de ERC, dado que han visto cómo de forma "contundente", "taxativa" e incluso de modo "agresivo y con malas formas" la dirección de los republicanos han dado portazo a la propuesta de Rufián. En cualquier caso, ha reiterado que su formación defendiende candidaturas unitarias en la izquierda y que no tiene sentido hablar de frentes amplios sin la formación creada por Ada Colau.

MAÍLLO EVITA REFERIRSE AL ACTO Y REIVINDICA A POR ANDALUCÍA

Por otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apenas ha valorado el acto, salvo decir que todo lo que contribuya a movilizar a la izquierda es positivo y resaltar que a ella no le compete decir qué partido tiene que liderar la unidad del espacio.

No obstante, la coordinadora general de Movimiento Sumar ha declarado que el evento de Rufián y Montero es un paso en la dirección de la unidad de la izquierda, que está obligada a hablar entre sí de cara al futuro.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, directamente ha esquivado la charla del portavoz de ERC y la eurodiputada 'morada', limitándose a poner en valor la unidad de formaciones de izquierda que implica la coalición Por Andalucía, que él comanda y que concita a su formación, Movimiento y Sumar y Podemos.

UN DIRIGENTE DE MÁS MADRID: LAS "BORRACHERAS DE LIKES" HACEN DAÑO

Así, ha destacado que esta confluencia es un apoyo de cara a forjar convergencias a nivel estatal y ha resaltado la alianza para las generales que han reeditado IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns.

Mientras, los principales dirigentes de Más Madrid ha optado por mantener silencio sobre el acto aunque sí ha opinado del mismo su secretario de Organización, Gabriel Ortega, quien cuestionaba que Podemos pudiera liderar la reagrupación de la izquierda tras no superar el 1% del voto en las últimas elecciones de Aragón y Castilla y León. "Cuanto daño hacen las borracheras de likes", ha sentenciado.

COMPROMÍS Y MES: UNIDAD LIDERADA POR FUERZAS TERRITORIALES

Por otra parte, la dirección de Compromís ha trasladado a esta agencia que comparten con Rufián la necesidad de que las fuerzas de izquierda se agrupen para lograr mejores resultados electorales, especialmente en torno a aquellas marcas que ya funcionan en los territorios.

"En ese planteamiento coincidimos plenamente, compartimos cien por cien esta visión", han detallado para agregar que multitud de encuestas sitúan a Compromis como la alternativa progresista a PP y Vox en la comunidad y por eso quieren "sumar fuerzas" para construir un nuevo Gobierno progresista presidido por Compromís.

Desde Més per Mallorca han subrayado a Europa Press que ellos están dispuestos a hablar de la unidad entre fuerzas estatales y soberanistas, como demostraron ya en los comicios del 23J con su confluencia en las generales con Sumar y Podemos. Eso sí, han vuelto a dejar claro que cualquier alianza debe pasar por una relación de confederalidad y de respeto a las formaciones de arraigo territorial.

Mientras, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha defendido que los liderazgos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y de la exministra de Igualdad Irene Montero son necesarios para iniciar un proceso de desborde en la izquierda, basado en la unidad mediante la elección de primarias de sus candidatos. Es más, ha opinado que los dos son referentes para interpelar a las distintas fuerzas políticas y superar las suspicacias cruzadas entre las organizaciones.

En declaraciones a 'Canal Red', recogidas por Europa Press, ha opinado que lo más relevante del acto de ambos este jueves en Barcelona, más allá de las intervenciones, es la "foto" y lo que representan que Rufián y Montero se sienten "juntos", siendo "perfectamente conscientes" de las expectativas que eso genera.