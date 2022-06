Erkoreka denuncia que el Gobierno central "no está cumpliendo el compromiso" que tomó con las transferencias pendientes

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este viernes que es "innegable" que existe "una interrupción" por parte del Gobierno central en cuanto a las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir a Euskadi, y ha denunciado que el Ejecutivo "no está cumpliendo el compromiso" que adquirió para materializar dichas transferencias.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que "aceptó, asumió y reivindicó" la lista de competencias que se debían transferir a Euskadi, y que, por lo tanto, adquirió "un compromiso público con la sociedad vascas".

"Es el propio Gobierno el que no está cumpliendo el compromiso, y si ahora tiene dificultades para hacerlo, también las conocería al principio, por lo que no se puede decir que ha descubierto ahora agunos aspectos que pueden ser difíciles", ha asegurado.

Así, el vicelehendakari ha considerado que, en gran medida, "falta impulso político" para poder materializar las transferencias pendientes y "superar las resistencias burocráticas que puede haber y que suele haber".

En este sentido, ha advertido de que, si el Ejecutivo español alega que "aún está estudiando" las competencias pendientes de transferir, "eso significa que ni siquiera tienen claro que tienen que hacer las transferencias.

"Si lo están estudiando, no será solo cómo realizar o no la transferencia. Puede ser que en algún caso pongan en duda que deban hacer la propia transferencia, y eso es lo que más nos preocupa", ha asegurado.

En todo caso, Josu Erkoreka ha reconocido que "el retroceso está ahí", que "los meses pasan", y que "está claro no vemos avances y que el que no está cumpliendo su palabra es el Gobierno central, porque está abandonando y no cumpliendo su compromiso", ha insistido.