Errejón exige a Marlaska que "depure responsabilidades" en Interior para evitar que se repitan las cloacas del Estado

Publicado 01/04/2019 14:46:09 CET

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de 'Más Madrid' a la Comunidad, Íñigo Errejón, ha exigido este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que "depure responsabilidades" dentro del Ministerio y que explique las medidas que ha tomado para evitar que se repitan las cloacas del Estado.

Así lo ha expresado en declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, en las que Errejón ha afeado al resto de formaciones políticas que no se pronuncien sobre el "ataque a la democracia" que, a su juicio, suponen las cloacas del Estado.

"Es escandaloso porque se equivocaría quien creyera que esto es un ataque contra una fuerza política, porque es un ataque contra el conjunto de la demcoracia española", ha asegurado Errejón en este sentido.

Considera el exdiputado de Podemos que "no puede haber una policía política que se dedique a espiar, hostigar y fabricar pruebas falsas" porque es "una barbaridad". Es por ello por lo que ha instado a Marlaska a dar explicaciones sobre este asunto.

"No es un problema de un partido, se trata de un problema sobre si en España somos ciudadanos libres o no, y si alguien nos espía por nuestras opiniones, en mi opinión no somos un Estado libre", ha zanjado el candidato de 'Más Madrid' a la Comunidad.