Errejón exige "responsabilidades y depuración" tras el espionaje a Sánchez, una "crisis política de primera magnitud"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este lunes que las revelaciones del Gobierno sobre que fueron espiados los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, suponen una "crisis política de primera magnitud". Dicho esto, ha pedido al PSOE que sea partidario de abrir en el Congreso una comisión de investigación sobre el 'caso Pegasus'.

En declaraciones a los medios, Errejón ha subrayado que Más País ya creía que las informaciones sobre el sistema Pegasus eran "extraordinariamente graves" tras conocerse el supuesto espionaje a líderes independentistas. "Las revelaciones de hoy, que hemos conocido por el Gobierno, no hacen sino confirmarlo", ha afirmado.

Bajo su punto de vista, que miembros del Gobierno hayan sido atacados es "una crisis política de primera magnitud en España", en la que caben, según ha esgrimido, dos posibilidades: que el Gobierno ha sido espiado "desde fuera", lo que supone que "los servicios de inteligencia no han funcionado bien", o que el Ejecutivo "sabía lo que estaba pasando". Con todo, y ante las dos opciones, habría que exigir, ha dicho Errejón, "responsabilidades y depuración".

"Había quien nos decía que esto tenía que ver con los independentistas, y que solo se tenían que preocupar los independentistas o los catalanes, y nosotros dijimos que tenía que ver con la salud de la democracia en España, y que era extraordinariamente grave, porque se comenzaba espiando a algunos y después eso se normalizaba y le llegaba a todo el mundo", ha apuntado el dirigente.

Así, Errejón ha preguntado al PSOE si está dispuesto a sumarse a la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento, después de que los socialistas se mostraran "contrarios" a abrir una comisión sobre Pegasus cuando afectaba solo a los independentistas.

"AHORA TAMBIÉN LES AFECTA A ELLOS"

"¿Y ahora siguen siendo contrarios a abrir una comisión? Es evidente que ahora, imagino, que les afecta a ellos, se habrán convencido de que esto es una crisis política de primera magnitud y que tenemos que llegar hasta el final", ha subrayado. Más País lo propondrá en la Cámara y espera que el PSOE no "cierre la puerta".

Errejón ha diferenciado entre la responsabilidad legal y la responsabilidad política. A la legal ha vinculado la denuncia que el Gobierno ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional, mientras que la responsabilidad política, según él, está en que el Ejecutivo demuestre que tiene el control de los servicios secretos.

Ha considerado que se debe investigar hasta el final, pero "no para contentar a ningún socio de investidura, no para hacer acuerdos entre partidos", sino para que "no haya un solo ciudadano español que viva con miedo a ser espiado sin control". "Esto no puede pasar en una democracia madura", ha comentado el diputado.