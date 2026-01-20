España acogerá una de las sedes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que desalojó Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado este martes que España haya sido elegida como una de las dos sedes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que antes estaban en Estados Unidos pero fueron rechazadas por el presidente Donald Trump.

La decisión llega después de que la organización aceptara la oferta del Gobierno de albergar a un centenar de los puestos trasladados desde sus oficinas centrales de Nueva York.

En total, casi 400 puestos serán reubicados en dos sedes europeas: Madrid, que acogerá cerca de una cuarta parte de estos puestos, y Bonn, en Alemania, que recibirá al resto, explica el Ministerio en un comunicado, recogido por Europa Press.

"El PNUD quiso agradecer al Gobierno que se haya ofrecido a acoger a los puestos que la organización descentraliza y admitió que estos acuerdos reforzarán el trabajo conjunto en favor de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y apoyar la estabilización y la recuperación en situaciones de crisis", añade.

Aunque en torno al 7% trabajan desde Nueva York, que seguirá siendo la sede mundial del PNUD, la organización opera en unos 170 países y territorios y cuenta con una plantilla de 22.000 personas, la mayoría de ellos, más de 19.000, se encuentran descentralizados.