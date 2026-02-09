España "condena" las nuevas medidas de Israel contra Cisjordania y las tacha de "ilegales"

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Europa Press

El Gobierno de España ha condenado este lunes las nuevas medidas anunciadas por Israel que considera que son "ilegales" y van "en contra del derecho internacional".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha criticado a través de un comunicado la aprobación por parte del Gobierno israelí de 19 nuevos asentamientos en territorio de Cisjordania y los desarrollos en el proyecto 'E1'.

El proyecto 'E1' busca unir con la construcción de miles de nuevas viviendas la colonia de Maale Adumim --el asentamiento israelí más amplio de Cisjordania-- con Jerusalén Este, lo que provocaría la separación del territorio palestino entre el norte y el sur.

"Estas medidas y cualquier intento de anexión son inaceptables, y ponen en riesgo los actuales esfuerzos para la puesta en marcha del Plan de Paz y el alto el fuego, incrementando el riesgo de desencadenar una nueva ola de violencia", han trasladado desde el Ministerio.

Del mismo modo, el Gobierno "urge" a Israel a cumplir con sus obligaciones como potencia ocupante según el IV Convenio de Ginebra, y a poner fin a su "ofensiva expansionista" así como a la "impunidad que protege a los colonos".

Además, ha condenado "firmemente" las decisiones Israel de dejar sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad en Cisjordania, así como las medidas administrativas que le conceden jurisdicción sobre violaciones de gestión de aguas, daños medioambientales o en espacios arqueológicos en las áreas de control civil palestino (A) y de control mixto (B).

La iniciativa del Gobierno de Netanyahu pretende ampliar las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación.

De este modo, España se une a la lista de países que han condenado públicamente decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada, entre los que figuran Arabia Saudí, Qatar y Egipto.