Una veintena de líderes UE, sin Sánchez, coordinan medidas para reforzar la competitividad antes de la cumbre informal

202602122719893ee3b80a877ddfd26d880a686e.jpg - FREDERIC SIERAKOWSKI /EUROPEAN COUNCIL

ALDEN BIESEN (BÉLGICA), 12 (EUROPA PRESS)

La mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han mantenido una reunión a primera hora de este jueves para coordinar medidas para reforzar la competitividad y el mercado único, en un encuentro al que no ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo español ha asistido directamente a la reunión informal de líderes, convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen, a hora y media de Bruselas, pero se ha saltado el encuentro previo en el que estuvieron el resto de grandes países de la Unión.

Esta reunión fue promovida por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart de Wever, como un nuevo grupo para discutir sobre competitividad y con vocación de reunirse en más ocasiones antes de los Consejos Europeos.

En total participaron veinte líderes, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, además de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría.

La conversación giró en torno a las tres prioridades destacadas por los impulsores, según trasladan fuentes del gobierno italiano: completar el mercado único, simplificar la regulación y reducir los precios de la energía y diseñar una política comercial ambiciosa y pragmática.

Dedicaron especial atención a las iniciativas dedicadas a relanzar la industria europea, como la revisión de los mecanismos para imponer tasas a las emisiones de CO2 y también a cómo pueden agilizar las decisiones prioritarias que debe adoptar el Consejo Europeo.

Los líderes, además, se han comprometido a volver a reunirse en este formato en el mes de marzo, en los márgenes de la cumbre de líderes que se celebrará en Bruselas, para mantener el foco en los asuntos de competitividad y contribuir a la definición de objetivos y plazos concretos.

En la víspera, fuentes de Moncloa trasladaron que España está a favor de los principales asuntos que se van a discutir en esta cumbre informal sobre competitividad, tanto la necesidad de agilizar la toma de decisiones y evitar, si fuera necesario, el consenso de los 27 que está ralentizando a la UE; aunque las fuentes no aclararon la razón por la que Sánchez no se ha sumado a la reunión previa de la veintena de líderes.

España también apoya anteponer los productos 'Made in Europe' como medida para incentivar la industria europea así como imponer condiciones a la inversión extranjera para que transfieran conocimiento y tecnología.

URGENCIA PARA TOMAR MEDIDAS CONCRETAS

Bart de Wever, uno de los anfitriones del cónclave previo, ha dejado claro en declaraciones a la prensa a su llegada a la posterior cumbre a 27 que hay un visión generalizada respecto a la urgencia de tomar medidas concretas que contribuyan a proteger la industria europea y hacerla más competitiva frente al riesgo de que sectores estratégicos como el acero o la petroquímica queden atrás.

Por ello, el ultraconservador belga ha defendido que los líderes reclamen a Bruselas propuestas "concretas sobre la mesa cada mes" para reforzar la competitividad europea y se comprometan a que ese ritmo lleve a tomar "medidas concretas" este mismo año.

Meloni, por su parte, ha explicado que la reunión previa de la veintena de líderes ha servido para acercar a países que "están de acuerdo en la urgencia de dar una respuesta" a cómo reactivar la competitividad europea en los sectores productivos clave y "estructurar" una estrategia que deje claro a la Comisión Europea que no sólo esperan que se aborde la reflexión de manera más formal en el próximo Consejo Europeo de marzo, sino que quieren "seguir paso a paso" las propuestas y comprobar que se siguen las indicaciones de los 27 en asuntos como reducir la burocracia o abordar los precios de la energía.