La esposa de Santos Cerdán y el fundador de Forestalia comparecen este lunes en la 'comisión Koldo' en el Senado

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, a la salida del Juzgado en Teruel. - TERUEL EXISTE

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, comparecerá este lunes a las 16.00 horas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, según ha confirmado el PP, que preside la Cámara Baja.

"Ya es primavera y parece que 'Paqui' no tiene las dolencias que le impidieron venir en enero. Tendrá que contar en el Senado cómo entraba el dinero de obra pública en Servinabar y cómo salía de su tarjeta de oro en los grandes almacenes", ha señalado el partido.

Su comparecencia coincide con la víspera del inicio en el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso 'Mascarillas', relacionado con las presuntas irregularidades en contratación de material sanitario durante la pandemia. Concrtamente, juzgadará al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Asimismo, ese mismo día a las 11 horas está citado también en la denominada 'comisión Koldo' de la Cámara Alta el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, que fue detenido por la Guardia Civil hace un mes en la 'Operación Perserte', junto a otras cinco personas.

La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

El PP justifica estas comparecencias para no "quedarse con los brazos cruzados ante "todas las irregularidades en torno al sanchismo". "El dinero de los españoles es suyo y no puede acabar en los bolsillos del sanchismo. El sanchismo es mentira y corrupción. Los españoles merecen conocer toda la verdad de la corrupción sanchista y no descansaremos hasta que eso ocurra", ha indicado.