La esposa de Santos Cerdán rechaza declarar en el Senado alegando que su marido está siendo investigado

Archivo - El diputado del PSOE, Santos Cerdán (1i), comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, en el Senado, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado argumentando que carece de información sobre el objeto de este foro y alegando que su marido está siendo investigado en un procedimiento penal.

Así se ha pronunciado la esposa de Santos Cerdán en su comparecencia en esta comisión de investigación, después de que el inicio de este foro se haya retrasado casi veinte minutos porque quería asistir con dos abogados, algo que ha sido rechazado por la Presidencia del PP.

En cualquier caso, Francisca Muñoz ha defendido que ha acudido a esta comisión ante el requerimiento con apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales en caso de no hacerlo, aunque ha insistido en que carece de información y que, como la llaman por ser esposa de Santos Cerdán, no responderá a las preguntas porque el ex número tres del PSOE está siendo investigado.

Y después de que haya alegado motivos de salud para evitar comparecer en dos ocasiones anteriores, Francisca Muñoz también ha solicitado abandonar la sala por este motivo, algo que ha sido rechazado por el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez Lamata.

Eso sí, Francisca Muñoz sí que ha hablado cuando la senadora de UPN María del Mar Caballero ha hecho alusión a ella como "la Paqui", acogiéndose a un informe de la Guardia Civil, a lo que la esposa de Santos Cerdán se ha revuelto contra esa denominación.

"Yo soy Francisca Muñoz, llamarme la Paqui es despectivo y clasista", ha espetado a sus señorías.

EL PP SE QUEJA

En cualquier caso, el Partido Popular ha reprochado durante la sesión la actitud mantenida por la compareciente en la comisión, afeándole el uso continuado del teléfono móvil mientras se desarrollaba el interrogatorio.

En este sentido, la senadora 'popular' Ana Beltrán ha cuestionado el "respeto" de Muñoz hacia las instituciones y hacia el Senado, señalando que su comportamiento evidenciaba, a su juicio, "una falta de deferencia" hacia la Cámara Alta.

Asimismo, ha criticado que la compareciente no mantuviera contacto visual con los parlamentarios durante sus intervenciones y ha ironizado sobre el posible uso del dispositivo móvil, planteando si estaba "jugando al Candy Crush, comprando en El Corte Inglés o mirando Instagram".

A su entender, esta actitud supone una "falta de respeto" hacia el desarrollo de la comisión de investigación y hacia los representantes públicos presentes en la sesión