Ester Muñoz defiende entenderse con Vox y está convencida de que "más pronto que tarde" Moreno será investido presidente

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante un desayuno informativo, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). El desayuno ha sido organizado por Nueva Economía Fórum. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido este miércoles la necesidad de que PP y Vox se entiendan porque "en estos momentos de urgencia nacional" debe primar lo que une a ambos partidos. Dicho esto, se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde" Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que ha presentado el expresidente José María Aznar, Muñoz ha indicado que en las últimas elecciones autonómicas han visto que "en torno al 50%" o "al 60%" de los ciudadanos quiere "un proyecto de derecha liderado por personas del Partido Popular". "Eso es lo que nos han dicho las urnas y, por tanto, yo creo que es en lo que tenemos que trabajar", ha manifestado.

Después de Moreno no fuera investido presidente este martes en la primera votación de investidura, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso ha recordado que eso también le pasó a la extremeña María Guardiola y, finalmente, hubo gobierno en Extremadura.

Por eso, ha dicho estar convencida de que "va a haber un Gobierno en Andalucía porque es lo que quieren y lo que necesitan los andaluces". "Y, por tanto, estoy convencida de que más pronto que tarde el presidente Juan Manuel Moreno volverá a ser reelegido presidente de la Junta de Andalucía", ha aseverado.

EN "MOMENTOS DE URGENCIA" DEBE SER MÁS LO QUE UNE A PP Y VOX

Al ser preguntada si ha cambiado la percepción del PP sobre Vox, Muñoz ha defendido que ambas formaciones se entiendan porque es lo que quieren muchos ciudadanos para "pasar página" de la etapa de Pedro Sánchez, que preside "un Gobierno radical que lleva ocho años destruyendo la conversación pública, destruyendo la vida política, creando muros, creando confrontación y creando polarización".

"Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa", ha declarado.

En este punto, la dirigente del PP ha reiterado que "hoy lo urgente" es sacar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y "cambiar el modelo". A su juicio, España "no necesita simplemente un cambio de Gobierno" sino que "necesita una reconstrucción".

"LA GRAN ESPERANZA DE ESTE PAÍS ES LA DERECHA"

A renglón seguido, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso ha asegurado que "la esperanza no consiste en esperar a que las cosas cambien porque sí" sino que "consiste en tener un rumbo, un proyecto y en creer que el futuro puede ser mejor que el presente".

"La gran esperanza de este país es la derecha, pero no cualquier derecha, una que no se define solo por aquello en lo que está o a lo que se opone, sino una derecha que define su proyecto de país", ha manifestado.

Asimismo, la portavoz del Grupo Popular ha indicado que España no tiene que "inventarse un futuro de la nada" sino que "solo tiene que volver a creer en sí misma". "Una nación que sabe de dónde viene, sabe hasta dónde puede llegar. Este es el proyecto que encarna, precisamente, Alberto Núñez Feijóo, porque la meta nunca fue que ganase el PP. La meta siempre ha sido y es que gane España", ha proclamado.

"PEDIMOS ELECCIONES"

Una semana después de que el Congreso aprobara la moción del PP en la se insta a Pedro Sánchez a dimitir y, en su caso, presentar una moción de censura, Muñoz ha recalcado que "en democracia los gobiernos que no nos gustan se paran con elecciones y se paran votando".

"Y por eso pedimos elecciones. No hay una mayoría parlamentaria que sostenga el Gobierno de España. Tampoco hay una mayoría para hacer caer a ese Gobierno con una moción de censura", ha declarado, para insistir en que "la forma más democrática de solventar esta situación" es con una convocatoria electoral.

En este punto, ha coincidido con José María Aznar que "lo importante" no es la fecha de las elecciones sino estar "preparados" y ser "conscientes" de qué estarán votando cuando llegue el momento.

Muñoz ha afirmado que en esta España "marcada por la división y la confrontación", y con un Gobierno "centrado únicamente en resistir", contar con un presidente como Feijóo "es muy importante" porque, "además de buen líder y buen gestor, como demostró durante su etapa en Galicia", "es también una buena persona".

APRENDER DE LA "OLA DE ESPERANZA NACIONAL" QUE DESPERTÓ AZNAR

Muñoz ha destacado que Aznar fue capaz de "despertar una ola de esperanza nacional" y "transversal" que convocó a millones de españoles "sin importar su edad, sin importar a quién pensaban, sin importar incluso a quién votaban".

"Movilizaste desde la esperanza y no desde el miedo, y ganaste. Por eso, presidente, sigues representando un pasado en el que tenemos mucho que aprender", ha dicho, para acusar a la izquierda de "movilizar desde el miedo".

Muñoz ha recordado la frase que pronunció Aznar en noviembre de 2023 'El que pueda hacer, que haga', que recibió duras críticas del Gobierno y el PSOE, y ha afirmado que ella "va a hacer": "Porque puedo, porque dirijo un gran grupo parlamentario", ha manifestado, para añadir que seguirán fiscalizando al Gobierno y que ya han presentado más de 60 leyes en el Congreso.

"FEIJÓO HA EVOLUCIONADO, COMO TODOS"

Al ser preguntada por la evolución de Feijóo, desde un discurso muy institucional hacia una oposición mucho más contundente, Muñoz ha admitido que el líder del PP "ha evolucionado, como todos". "¿O es que no evolucionamos a lo largo de nuestra vida? ¿O es que las circunstancias que nos rodean no hace que cambiemos muchas veces? Y yo creo que es buena la evolución", ha manifestado.

Además, ha dicho que "muchas veces se confunde la claridad con la dureza". "Y yo creo que no conviene equivocarse. Ahora que hay gente a la que le molesta nuestra claridad es evidente", ha indicado, para añadir después que "la moderación no es una ideología, es una forma de entender la vida" y que "todos" son moderados.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Después de que el Supremo haya planteado elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la regularización de migrantes, Muñoz ha indicado que ya lo había "alertado la propia UE" porque Sánchez "está haciendo todo lo contrario" a lo que hacen los socios europeos tras la aprobación del Pacto de Inmigración y Asilo.

"En el PP hemos sido muy claros con lo que tiene que ver con la inmigración en nuestro país: Si vienes a mi país con un contrato de trabajo, fenomenal (...). Ahora, si vienes a mi país para servirte, si vienes a mi país para delinquir, te vuelves al tuyo", ha resaltado.

"Y la pregunta es ¿por qué Sánchez está haciendo esto en estos momentos? ¿Es irreversible?. En esta vida solo es irreversible la muerte. Pero es verdad que cuando alguien adquiere derechos es muy difícil después quitárselos", ha admitido.

CRITICA QUE SÁNCHEZ DELEGARA LA POLÍTICA EXTERIOR EN ZAPATERO

Muñoz ha aludido a la corrupción que, a su juicio, rodea a Pedro Sánchez, aludiendo a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "El hecho de que España haya tenido una política exterior basada en las recomendaciones de un presunto contrabandista nos está pasando factura", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que el presidente del Gobierno "ha delegado la responsabilidad de la España exterior en alguien que negociaba y traficaba con vidas humanas en Venezuela o que se lo llevaba crudo cuando iba a ver a otros países", en referencia a Zapatero.