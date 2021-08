La esteticista Carmen Navarro y la periodista Teresa Viejo estarán en el 13º Congreso de Estética de Salón Look

Archivo - Salón Look

MADRID, 4 Ago.

Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, que se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2021 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid contará entre, sus múltiples actividades, con el XIII Congreso de Estética de Salón Look, donde participarán la esteticista Carmen Navarro y la periodista Teresa Viejo, y de Masajes del mundo patrocinado por Wonder.

Ambos eventos, ha informado Ifema Madrid, se llevarán a cabo dentro de la feria durante las jornadas 23 y 24 de octubre y volverá a estar bajo la asesoría técnica de Consuelo Silveira. En el marco del congreso, también habrá espacio para entregar el galardón por el reconocimiento a la labor que ha realizado la Federación Nacional de Asociaciones de Esteticistas (FANAE) durante más de 40 años, y de reconocer a la comunidad digital más importante e influyente en el país, El Templo de la Estética.

Este XIII Congreso de Estética estará patrocinado también por la entidad aseguradora especializada en belleza, Previmutua. El Congreso se convertirá en el punto de encuentro del sector de la belleza profesional, donde se desarrollarán diferentes ponencias como la de Rosa María Cruz, presidenta de FANAE, quien tratará los cambios a los que se está enfrentando el sector, y charlas de diferentes esteticistas como Nuria Soteras, Carmen Navarro, Cristina Galmiche, Biri Murias y Consuelo Silveira en una Mesa Redonda para tratar los tratamientos estrella.

También se establecerán diálogos sobre cosmética holística, el autoliderazgo del bienestar y la importancia de las redes sociales para crear comunidad. Por último, la periodista Teresa Viejo concluirá el acto.

Por su parte, el domingo 24 de octubre se celebrará la jornada formativa Masajes del Mundo, también patrocinado por Wonder. Este evento se ha estructurado en cuatro bloques diferentes y cada uno cuenta con un país invitado. Así, las naciones que participarán en la cita serán Brasil, España, Ucrania y Tailandia y cada una de ellas tendrá la oportunidad de compartir las diversas técnicas que utilizan en sus masajes.