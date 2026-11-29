Ambiente durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del Partido Popular en la calle Génova, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La euforia se ha desatado esta noche en la calle 'Génova' con más del 90% de los votos escrutados, con miles de simpatizantes y afiliados concentrados en la sede del PP celebrando la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las urnas.

Desde antes de las 21.30 horas, centenares de personas se han acercado a la sede de PP para seguir el escrutinio electoral desde una pantalla gigante que ha instalado el partido debajo del balcón de la calle Génova. Los asistentes portaban banderas del Partido Popular y de España.

Conforme avanzaba el escrutinio, ha crecido la euforia y el ambiente festivo. El DJ Pulpo ha arrancado la fiesta en 'Génova' con la canción 'Callaíta' de Bad Bunny, que ha recordado a la polémica abierta después de que Feijóo utilizara en el debate a cuatro el término "calladita" para recriminar a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, su silencio en Paiporta tras la dana.

ESPERAN QUE FEIJÓO SALGA AL BALCÓN

Los concentrados esperan que el presidente del PP --que ha llegado a las 20.15 a Génova para seguir el recuento electoral con su equipo-- salga a ese balcón para dirigirse a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular.

Feijóo ha seguido el escrutinio electoral esta noche con su equipo en la sede del PP. También se han acercado a 'Génova' los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, que se han implicado de lleno en la campaña.

El PP ha informado de que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha telefoneado a Feijóo para felicitarle por la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de este domingo.

LLAMADA DE SÁNCHEZ A FEIJÓO PARA FELICITARLE

Esa llamada se ha producido con casi el 90% de los votos escrutados, que dan al PP como ganador de las elecciones con 132 escaños (32,46%), seguido en segundo lugar del PSOE, con 117 escaños (28,97%). En tercera posición, quedaría Vox que sube casi una veintena de escaños al pasar de 33 a 52 escaños (15,99%).

Fuentes del PP han señalado que pasadas las 22.30 horas, Sánchez ha llamado a Feijóo para felicitarle por el resultado del PP y "reconocer" su la victoria de los 'poulares' en las urnas. Es una llamada de "cortesía" que el PP ha agradecido, según han indicado fuentes de la formación.