Europol sitúa a Canarias y el Guadalquivir como claves en el tráfico de cocaína: "Ha alcanzado niveles sin precedentes"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Europol ha alertado en un reciente informe de que las Islas Canarias y el río Guadalquivir son piezas clave para el tráfico a gran escala de cocaína hacia Europa procedente de Latinoamérica, debido a que las organizaciones criminales están diversificando sus métodos y rutas. Para ello utilizan buques nodrizas en la costa africana, semisumergibles y narcolanchas, además de sofisticados sistemas encriptados y armas para proteger los cargamentos.

"El tráfico de cocaína hacia Europa ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsado por la alta producción en Latinoamérica y la creciente demanda en la Unión Europea", ha avisado Europol en su informe 'Diversificación del tráfico marítimo de cocaína', consultado por Europa Press.

Europol ha puesto de ejemplo la reciente operación 'Sombra Negra' desarrollada por la Policía Nacional contra un entramado que operaba en el Atlántico y que se saldó con 105 detenidos, en el considerado como "mayor ataque al centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar".

El informe de la agencia europea aboga por incrementar la cooperación internacional como respuesta a que las organizaciones criminales están "fragmentando y adoptando métodos de tráfico complejos y encubiertos".

INFRAESTRUCTURA EN ALTA MAR

Desde Europol han alertado de que los entramados criminales tratan de evadir la presión policial alejándose de los puertos comerciales y recurriendo a embarcaciones cada vez más pequeñas, transbordos en alta mar y técnicas de ocultación "ingeniosas".

Las transferencias marítimas suelen implicar que un buque nodriza procedente de Latinoamérica transfiera cocaína a un buque filial frente a las costas de África Occidental. "Están aprovechando tecnologías avanzadas, incluidos sistemas de comunicación encriptados, embarcaciones autónomas y drones para evadir la detección", ha avisado.

La cocaína se desembarca en África Occidental para su posterior envío a la UE continental o se recurre a las Islas Canarias. "Al llegar a la costa andaluza, utilizan el río Guadalquivir para transportar la cocaína tierra adentro para su posterior distribución", ha indicado.

En este punto, inciden en la capacidad de recurrir a embarcaciones neumáticas equipadas y con el apoyo necesario para permanecer en alta mar, hasta 100 millas náuticas, durante largos periodos.

"El uso de esta ruta", apunta sobre el río Guadalquivir, "atrae a nuevos actores criminales a la zona y, con ellos, la capacidad y la disposición para usar la violencia para proteger los grandes cargamentos de cocaína". Europol, de hecho, advierte de que prolifera el uso de armas en este tipo de alijos.

NARCOLANCHAS DE ALTA VELOCIDAD

La agencia europea se centra en la citada operación 'Sombra Negra' por el cambio de modus operandi que supone en este tipo de entramados criminales, al depender cada vez más de una infraestructura marítima avanzada para 'colar' la droga procedente de Sudamérica en España y, a continuación, distribuirla por Europa.

"Los sospechosos empleaban embarcaciones de alta velocidad capaces de superar los 70 km/h y complejos sistemas de comunicación encriptados para evadir a las fuerzas del orden", ha continuado, subrayando el uso de drones y embarcaciones autónomas que no precisan de tripulación para su pilotaje.

El informe también destaca la necesidad de mejorar la vigilancia marítima, las investigaciones financieras y la pericia forense, lo que lleva a Europol ha poner en valor su capacidad de dar apoyo sobre el terreno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como ocurrió en el operativo 'Sombra Negra' liderado por la Udyco de la Policía Nacional.

Esta operación policial contó, además, con la cooperación del CNI y de la DEA de EEUU, la DGSN de Marruecos y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), así como autoridades de Portugal, Francia, Colombia y Cabo Verde. Las detenciones se produjeron bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.