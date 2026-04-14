Un ex alto cargo de Transportes declara que Koldo le dijo que se compraban a la trama "8 millones de mascarillas o nada"

El exsubsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García (3d), a su llegada al Tribunal Supremo, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Los acusados se sientan desde el pasado 7 de abril en el banquillo del Tribunal Supr - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez ha indicado este martes en el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le transmitió que había que comprar ocho millones de mascarillas, frente a la previsión inicial de cuatro millones, porque Soluciones de Gestión --la empresa situada en el presunto epicentro de la trama-- puso esa condición.

"Me indicó que la decisión final era que fueran ocho millones de mascarillas porque el suministrador decía que eran ocho millones o nada", ha expresado en su declaración como testigo en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama, vinculado a esa sociedad.

Gómez ha afirmado que Ábalos le llamó a su despacho el 19 de marzo de 2020 para encargarle realizar una compra de mascarillas: "Me reuní con mi equipo, estudiamos la mejor forma de poder llevarlo a cabo y le propusimos que, en vez del Ministerio, la realizaran empresas del grupo".

Y primero Puertos del Estado compró esos ocho millones y después Adif encargó cinco millones a Soluciones de Gestión, porque tenían más experiencia en grandes suministros, mayor capacidad logística y mejor posición financiera, ha precisado.

Según Gómez, al entonces ministro "le pareció bien" la idea y como subsecretario preparó, "por prudencia", una primera orden para que se compraran cuatro millones por parte de Puertos del Estado, que "el ministro llegó a firmar".

"Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, cambiamos la orden y el ministro firmó una nueva por 8 millones", ha afirmado, para añadir que Koldo le dijo que Soluciones de Gestión, cuya oferta le había entregado el propio asesor, reclamaba que fuera así la compra.

Gómez, que ha dicho que la decisión de adjudicar el contrato fue de Ábalos, ha asegurado que esa fue "la única oferta" que tuvo sobre la mesa y que por eso la envió a Puertos del Estado.

"Posteriormente, la orden se publicó en el BOE y parece ser que algunas empresas, al verla, enviaron otras ofertas que le llegaron a Puertos del Estado y el secretario general de Puertos me las envió posteriormente, pero el contrato ya estaba adjudicado y yo no hice nada con esas ofertas", ha afirmado.