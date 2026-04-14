Exjefe de Gabinete de Illa dice que Koldo le habló dos veces de un proveedor de mascarillas pero "jamás" le presionó

Archivo - El exjefe de Gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, a 22 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Víctor Francos, que fue jefe de Gabinete cuando Salvador Illa era titular de Sanidad, ha afirmado en el juicio del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y Koldo García por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde Transportes durante la pandemia que el exasesor ministerial le dijo en dos ocasiones que conocía un proveedor de material sanitario. Dicho eso, ha añadido que "jamás" recibió alguna presión ni ofrecimiento.

Al declarar este martes como testigo por videoconferencia, Francos ha admitido que se reunió tres veces con Koldo y que en dos de ellas el exasesor le trasladó que "tenía acceso a una empresa que podía proporcionar material sanitario", aunque ha dicho no recordar si era Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama.

Francos ha relatado que fue el entonces ministro y actual presidente catalán quien le dijo que Koldo le iba a contactar: "Creo recordar que me envió un WhatsApp diciéndome si me podía venir a ver y celebramos una reunión corta y rápida en mi despacho".

"Le trasladé que en el Ministerio de Sanidad todo eso estaba centralizado en INGESA, como hacíamos con cientos de personas en aquel momento, y él me dijo que de acuerdo y que así procedería", ha asegurado.

Tras recalcar que entre sus funciones no estaba la gestión de la compra de material sanitario, ha manifestado que Koldo llevó a esa reunión una carpeta en la mano: "Y le dije que no me la tenía que dar ni nada, porque esto tenía que ir por otro circuito, y automáticamente él dijo que de acuerdo y ya está, no hubo más".

Y ha añadido que en el segundo encuentro ocurrió lo mismo: "Me volvió a decir que cómo estaba ese tema, que tenía un contacto muy bueno que podía ofrecer material sanitario, y le volví a decir lo mismo y él me volvió a no insistir. Jamás ni me insistió, ni me extorsionó ni me ofreció nada".

Francos, que ha indicado que la tercera reunión fue sobre un 'software' farmacéutico que le presentó Koldo, ha declarado que "jamás" el exasesor le presionó para que Sanidad validara las mascarillas de Soluciones de gestión o para favorecer a esa empresa.