La ex presidenta de Ineco niega que Pardo de Vera le llamara para la contratación de Jéssica Rodríguez

Defiende la "robustez" de los sistemas de control: "Era imposible que detectáramos que esa persona no estuviera yendo a su trabajo"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ex presidenta de la empresa pública Ineco Carmen Librero Pintado ha sostenido desde el Senado que no recuerda haber recibido una llamada de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para presionarla con la contratación de Jéssica Rodríguez, la ex pareja de José Luis Ábalos.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que solamente han participado dos grupos --PP y PSOE--, la que fuera presidenta de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes ha dicho que no conocía a Jésica Rodríguez.

Es más, ha precisado que, en base a las informaciones que ha leído en prensa, se contrató a Jéssica Rodríguez como asistente nivel 3 para hacer actuaciones de auxiliar administrativo en las oficinas de Adif.

En cualquier caso, ha negado recibir instrucciones del exministro José Luis Ábalos para la contratación de Jéssica Rodríguez y tampoco del que fuera su asesor Koldo García Izaguirre.

FUNCIONARON LOS SISTEMAS

Después de que la ex pareja de Ábalos asegurara ante el Tribunal Supremo que cobró de empresas públicas como Ineco, pero sin acudir a su puesto de trabajo, Carmen Librero ha defendido que el sistema de control es "transparente" para la empresa pública.

Según ha explicado, cada trabajador tenía un usuario y una contraseña, proclamando que los sistemas de control del trabajo "funcionaban como siempre".

Ante la insistencia del senador del PP Juan José Sanz Vitorio denunciando que los sistemas "fallaron", la ex presidenta de Ineco ha recalcado que el sistema estaba "lo suficientemente robusto", teniendo en cuenta que "si durante un mes no se cargaran las horas por parte del trabajador, saltaba una alerta".

"Desde Ineco era imposible que detectáramos que esa persona no estuviera yendo a trabajar, porque desde nuestros sistemas se estaban cargando los datos correctamente (...) Si la señora Jéssica Rodríguez ha hecho cosas o ha dicho cosas que no eran de acuerdo a la realidad, pues ella sabrá lo que ha hecho", ha espetado la ex presidenta de Ineco.

TAMPOCO CONOCÍA A JOSEBA GARCÍA

Durante el interrogatorio del PP, la ex presidenta de Ineco ha explicado que tampoco conocía a Joseba García Izaguirre, el hermano del ex asesor de Ábalos, pese a que también tuvo un contrato con la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

De hecho, ha dicho que no tiene datos de cómo entró Joseba García en Ineco y, según recuerda, se le conrtató como miembro de un encargo para la seguridad en un tramo de Adif de alta velocidad y estuvo trabajando en cliente.

Asimismo, ha aclarado que como presidenta de Ineco no tenía responsabilidad en los procedimientos de contratación como el de Joseba García, sino que hacía seguimiento del volumen de rotación.

En cuanto a su relación con Koldo García Izaguirre, la ex presidenta de Ineco ha desvelado que solo habló una vez con él y la conversación "no muy satisfactoria". "Estábamos en un evento público y Koldo entró llamando al ministro por su nombre en voz alta y con unas formas que a mí no me parecían correctas y le dije que esa no era manera de hablar a un ministro de España en un evento público", ha sentenciado.