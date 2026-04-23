El exCEO de Air Europa se acoge a su derecho a no declarar en el Senado y se ciñe a su testimonio ante el Supremo

1080748.1.260.149.20260423111203 Archivo - El exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, a su llegada a comparecer en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exCEO de Globalia y Air Europa Javier Hidalgo se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alegando que el pasado martes ya acudió como testigo al Tribunal Supremo (TS) y contestó a todas las cuestiones relacionadas con el tema objeto de la investigación parlamentaria.

Así lo ha expuesto al inicio de su comparecencia en la 'comisión SEPI' del Senado, donde ha recordado que ya fue interrogado en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y respondió a las preguntas de los grupos.

Precisamente, Javier Hidalgo compareció este martes como testigo en el juicio contra Ábalos, Koldo y el empresario Victor de Aldama en el Tribunal Supremo, desde donde negó haber dado 500.000 euros al exministro o al exasesor ministerial por el préstamos concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia.