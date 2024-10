El exjefe de la Policía con Rajoy ve un "cuento chino" la persecución a independentistas, pero evita dar detalles

Recuerda que siempre cumplió órdenes de sus "mandos políticos" y que se ajustó "a rajatabla" a la ley que regula los fondos reservados

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional en el primero Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, ha avisado este martes ante la comisión de investigación del Congreso de la denominada 'Operación Cataluña' que no iba a declarar nada porque "está obligado a mantener el secreto" y más cuando lleva ocho años jubilado. Pero con el paso de las intervenciones ha acabado tachando de "cuento chino" que desde Interior se incurriera en ilegalidades contra adversarios políticos como los dirigentes independentistas.

"A estas alturas de la vida no pienso declarar nada", ha indicado al inicio de su comparecencia, lo que llevó a EH Bildu y PNV a renunciar a formular preguntas, aunque luego Eugenio Pino sí ha contestado brevemente a diferentes portavoces, entre ellos al del PSOE, Arnau Ramírez, que le ha reprochado el "uso partidista" de la Policía para perjudicar a adversarios políticos.

Eugenio Pino ha sostenido que en su etapa como DAO cumplió "a rajatabla" con la ley aprobada por el PSOE que regula el uso de fondos reservados. "Todo lo demás sobre la utilización es cuento chino, es cuento chino", ha indicado antes de defender que en las investigaciones "te puedes equivocar o no", aunque en su caso "dio muy buenos resultados en muchos éxitos que no se saben".

"Yo no tenía capacidad de investigación, ni de tomar decisiones", ha continuado Eugenio Pino, que ha añadido: "Yo tenía un mando político por arriba, otro mando político por arriba, y otro mando político por arriba y otro mando político por arriba". "¿Y todos esos políticos qué les indicaron a ustedes?", ha insistido el diputado socialista.

"Todo el dinero que cogía de fondos reservados, daba cuenta exclusivamente a la Secretaría de Estado. Y, además, me fiscalizaban y me preguntaban por qué. Y cuando era una cantidad superior, le contaba por qué. Es decir, que yo tenía el visto bueno, siempre. Y, además, como es secreta, y usted es parlamentario, me imagino que podrá tener acceso al reglamento del uso de fondos reservados. Y ahí está especificado", ha añadido Eugenio Pino.

UN JUBILADO ANTE UNA "COMISIÓN POLÍTICA"

Eugenio Pino ha comentado esto a pesar de que ha comenzado recriminando al Congreso que se enfrentara a una "comisión política que produce efectos políticos". "Por lo tanto, evidentemente, no voy a declarar absolutamente nada, entre otras cosas porque yo lo que pudiera conocer o las preguntas que ustedes me pudieran hacer es en función de mi condición de Policía y estoy obligado a mantener el secreto", ha especificado.

Eugenio Pino ha comentado que no tenía "nada personal" contra los diputados de la comisión de investigación, a lo que algunos como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, han recordado que era la tercera vez que comparecía en la Cámara Baja, motivo por el que le ha preguntado directamente si es un corrupto. "En absoluto, no", ha replicado.

"Excepto que me pregunten ustedes por mi edad o por mi salud, yo contestaré evidentemente a la cuestión personal; no se olviden que yo llevo ocho años jubilado y con algún problema médico, en cuyo caso, evidentemente, a estas alturas de la vida no pienso declarar nada", ha señalado Eugenio Pino.

UN PATRIOTA QUE HARÍA "TODO" POR ESPAÑA

El que fuera DAO de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior ha hecho veladas menciones a casos como el de la Banca Privada de Andorra y las supuestas indagaciones que afectaron a políticos catalanes independentistas, pero para remitirse a sus declaraciones en diferentes juzgados.

"¿Por qué ustedes intentan presionar y amenazar hasta el punto de liquidar Banca Privada de Andorra y no AdBank? ¿Quizá porque se descubrió que Juan Carlos I de Borbón y Borbón tenía cuentas en AdBank?", le ha preguntado Rufián, a lo que Eugenio Pino ha evitado contestar, aunque sí ha reiterado, como ya hiciera en otra ocasión en el Congreso, que él "es un patriota y que por España haría sin duda todo". "Todo es todo", ha enfatizado.

Ante las evasivas constantes de Pino respondiendo "sin comentarios" o "no voy a contestar", portavoces como los de EH Bildu o el PNV han evitado formular preguntas. En sus breves intervenciones, no obstante, se ha defendido de las críticas recordando que aún no hay sentencias firmes que le condenen, ya que está recurrido en casación la que se refiere al 'pendrive' con información de la familia de Jordi Pujol.

"No tenía competencias operativas y como no tengo competencias operativas, no tengo que responder absolutamente. Pregunte usted al comisario general de Policía Judicial, al de Extranjería, al de Información, o a los jefes superiores que sí tienen competencias de investigación", ha indicado Pino en respuesta al diputado de Sumar Eloi Badía.

"¿Usted ha solicitado ya su adhesión a la ley de amnistía?", le ha llegado a preguntar este diputado de Sumar. "¿Yo, por qué?", ha replicado Pino, "es la primera noticia que tengo". "Le pregunto si usted lo tiene previsto; no lo tiene previsto, de acuerdo", ha concluido Badía su intervención.

"HICIMOS LO QUE ORDENA LA LEY"

Como con la anterior comparecencia del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el diputado del PP Rafael Hernando se ha centrado en afear el objeto de la comisión de investigación, aunque sí ha formulado una pregunta directa a Eugenio Pino. "¿Ha existido, según usted, una trama parapolicial para perseguir a nadie en Cataluña en razón de su ideología política?" "No", ha contestado este antiguo comisario.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith también ha hecho varias preguntas que Pino ha contestado de forma breve, por ejemplo si cuando era DAO actuó siempre conforme a la ley. "Hicimos lo que corresponde y lo que ordena la ley", ha sostenido.

Ortega Smith le ha preguntado si existió una operación para investigar "un golpe de Estado en Cataluña", a lo que ha contestado Pino con un "no". "¿Es práctica habitual que la Policía Nacional investigue sospechas para intentar esclarecer la veracidad o no de hechos presuntamente delictivos?" "Sí", ha señalado el compareciente.

El PSOE le ha preguntado si se arrepiente de algo. "¿Qué más da? Agua pasada no mueve molino", ha apuntado Eugenio Pino, que ha sostenido que "la verdad tiene muchos puntos de vista" y que "los españoles merecen saber la verdad de todo, de absolutamente todo".