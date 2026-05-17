El exjefe de la UDEF que escondía 20 millones emparedados en su casa pasa ante el juez tras levantarse su procesamiento

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, antes del juicio a Yassine Kanjaa, a 06 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge interrogará este martes a Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa, un dinero que presuntamente procedería de su colaboración con una red de narcotráfico.

La declaración indagatoria de Sánchez, que se encuentra en prisión provisional desde finales de 2024, se celebrará por videoconferencia a partir de las 10.00 horas, según dispuso el magistrado en una providencia.

La citación de Sánchez se va a producir pocos días después de que la Audiencia Nacional acordara levantar su procesamiento en la causa al estimar un recurso de la Fiscalía Antidroga, partidaria de que continúe la instrucción.

LA FISCALÍA PEDÍA INVESTIGAR MÁS

La Sala de lo Penal del tribunal dio la razón al Ministerio Público en contra del criterio del juez instructor, que había acordado el procesamiento en varias tandas del exjefe de la UDEF y del presunto líder de la red criminal de narcotráfico, Ignacio Torán, así como de otros investigados.

A principios de marzo, el magistrado suspendió la anterior declaración prevista de Óscar Sánchez, puesto que su abogado se negó a convertirla en indagatoria, como había planteado el instructor, y pidió más tiempo para estudiar el auto de procesamiento, que se había hecho público pocos días antes.

La investigación, que engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico, se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado entonces el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

En uno de estos últimos atestados aportados a la causa, se detallaba que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

El instructor sostiene que la colaboración de Sánchez con la presunta trama de narcotráfico investigada "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en las bases de datos policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización.

"Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos", abundaba el magistrado en uno de los autos dictados en el marco de la causa.