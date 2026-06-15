El exjuez Gómez de Liaño cree "prueba válida" el volcado del teléfono de Reyes y ve "sombrío el futuro de Zapatero

Archivo - Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exmagistrado de la Audiencia Nacional y actualmente abogado, Javier Gómez de Liaño, ha calificado este lunes como "prueba válida" el duplicado del teléfono que hicieron en Estados Unidos a quien fuera presidente de la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra, Rodolfo Reyes, cuando el Gobierno español le concedido un rescate de 53 millones de euros. Además, ha agregado que ve "bastante sombrío" el panorama judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ahora imputado en el 'caso Plus Ultra', en el que se investiga el rescate de la aerolínea.

"En principio, una prueba obtenida en el extranjero con arreglo a la corriente que mantiene el Tribunal Supremo desde el año 2015 es una prueba válida", ha sostenido Gómez de Liaño en una entrevista en 'El programa de AR' en 'Telecinco', recogida por Europa Press, tras ser interpelado por el volcado y custodia del móvil de Reyes que hicieron las autoridades estadounidenses en 2021.

Sobre este parecer ha agregado que hay un "tratado bilateral de asistencia mutua judicial en materia penal" entre España y Washington.

En éste, ha continuado el exjuez, se exigen "una serie de presupuestos y requisitos" para que en la cadena de custodia no se produzca "vulneración de derechos fundamentales" y por las que cabe la posibilidad de que se "de por buena" la intervención ocurrida en Miami.

Así pues, ha concluido avisando de que, aunque la petición asistencia a EEUU que ha hecho el juez del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, se tramite "a través del Minisiterio de Justicia, "escapa cualquier posibilidad" de que ésta "vaya a ser manoseada" por su titular, Félix Bolaños.