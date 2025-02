La exministra Maroto se niega a declarar en el Senado alegando que el PP intenta vincularla con el 'caso hidrocarburos'

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Industria, Turismo y Comercio y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha optado este miércoles por no declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado argumentando que partidos como el PP tratan de vincularla con el 'caso hidrocarburos' sin haber esperado a su comparecencia.

"Distintos medios y también algunos partidos políticos han intentado vincular mi nombre con esta supuesta trama delictiva", ha señalado Maroto, para criticar que "el Partido Popular ha judicializado este tema sin esperar a que hoy se desarrollara esta comparecencia".

Así lo ha expresado en una intervención inicial previa a las preguntas de los senadores y la que era su segunda visita a la comisión de investigación, en la que ya compareció hace un mes, cuando el PP consideró que mintió y decidió volverla a citar.

"Vuelvo a reiterar ante sus señorías que no tengo nada que ver absolutamente con esa trama corrupta y, por ello, con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ustedes entenderán que me acoja a mi derecho a no declarar", ha manifestado.

Maroto ha recordado que la primera vez que acudió a la comisión mostró su disposición a volver "cuantas veces hiciera falta", si bien ha incidido en que en los últimos días ha conocido a través de los medios de comunicación que el Partido Popular ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional donde se judicializa la obtención de la licencia como operadora de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel para pedir que este hecho se derive al Tribunal Supremo, en concreto a la causa que se sigue contra el señor Aldama.

DENUNCIA QUE LA LLAMAN POR OBJETIVOS POLÍTICOS

La exministra socialista ha señalado que, según los medios, el PP da en ese escrito "su versión de este hecho vinculándolo a una reunión en el Ministerio de Industria" con su exjefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz.

Ha manifestado que se reserva para cuando el Tribunal Supremo "estime a bien o no la petición del Partido Popular" y ha denunciado que su segunda citación tiene un "objetivo político evidente".

"Confío en que las investigaciones que se están llevando a cabo clarifiquen la verdad sobre este asunto y se dejen de señalar a personas inocentes", ha afirmado, para reivindicar que su postura de guardar silencio es "legítima".

Su exjefe de gabinete en el Ministerio también se ha negado esta mañana a declarar en la comisión con el mismo argumento: que el PP ha tratado de involucrarle en el fraude de hidrocarburos, por el que también se investiga al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.