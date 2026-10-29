El exministro Rafael Catalá dice tener la "legítima esperanza" de que Fátima Báñez esté desaparecida

Archivo - Fátima Báñez y Rafael Catalá en el Congreso - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Justicia y amigo de Fátima Báñez, Rafael Catalá, ha asegurado que mantiene la "legítima esperanza" de que la exministra esté desaparecida, ya que hasta el momento no han recibido una confirmación oficial de su fallecimiento en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En declaraciones a 'En Boca de Todos', recogidas por Europa Press, ha confirmado que efectivamente Báñez iba en uno de los trenes y que está desaparecida y no se sabe de ella. Pero sin embargo, aún no tienen una confirmación de su fallecimiento.

Catalá ha evitado pronunciarse en pasado sobre la exministra de Empleo: "Yo prefiero hablarlo en presente, ¿no? Es una mujer activa, dinámica y simpática", ha expresado.

Báñez y Catalá compartieron Consejo de Ministros, durante un periodo del Gobierno de Mariano Rajoy. De esta manera, el extitular de Justicia ha reivindicado las políticas de su compañera y ha recordado que algunas de ellas siguen vigentes en la actualidad.

"Promovió reformas magníficas que todavía están vigentes en materia de empleo y seguridad social y que son algunos de los pilares que tenemos en nuestro modelo de relaciones laborales".

Por último, se ha referido a ella como una persona que hacía del diálogo su forma de hacer política. "Esa política es la que necesitamos ahora. No la política de bandos, no la que ahora todo funciona polarizado y en bandos", ha concluido.