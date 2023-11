El expresidente del TC Pérez de los Cobos califica la ley de amnistía como un "desafío al orden constitucional"

Asegura que ya no puede guardar silencio y fija postura contra la amnistía al considerar que no tiene cabida en la Constitución

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Pérez de los Cobos ha calificado la proposición de ley de la amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados como "un desafío al orden constitucional" al considerar que vulnera el principio de seguridad jurídica y el de igualdad, "y lo hace gravemente".

Así se ha pronunciado en la mesa 'Constitución y Amnistía' celebrada este jueves en el marco de las jornadas parlamentarias 'Frente la amnistía: igualdad, libertad y dignidad', organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, en las que también han participado los magistrados eméritos del TC Jorge Rodríguez Zapata y Andrés Ollero.

Pérez de los Cobos, que fuera presidente del TC entre 2013 y 2017, ha explicado que hasta ahora había optado por mantenerse en silencio y no pronunciarse sobre la amnistía y su encaje legal en la Constitución.

"Hoy he decidido no hacerlo: creo que tengo la obligación como ciudadano de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he desempeñado", ha dicho.

A su juicio, los acuerdos políticos que recoge la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña "constituyen todo un desafío".

Para el expresidente de la corte de garantías, el texto presentado por el PSOE "es solo una pieza", aunque "sin duda relevante" en "el primer pago de un pacto leonino" con Junts.

En el marco de su intervención, ha afeado "la obscena asunción por parte del partido del Gobierno del relato separatista" y ha incidido en que "la llamada judicialización del conflicto catalán no ha sido una anomalía, sino lo contrario, una manifestación de que nuestro Estado de Derecho ha funcionado".

Pérez de los Cobos, que se ha reconocido como experto laboralista, ha explicado que ha revisado la doctrina del Constitucional y ha asegurado que, a su juicio, la amnistía no tiene cabida en la Constitución pese a la "falaz exposición de motivos de la proposición de ley".

