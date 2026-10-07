Exteriores reivindica las "garantías" del voto exterior, en el punto de mira por la 'ley de nietos'

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reivindicado las "garantías" con las que los españoles que residen en el exterior votan en las elecciones y ha recordado que se trata de un "derecho fundamental", todo ello en un momento en que el voto exterior está en el punto de mira por la llamada 'ley de nietos'.

"Votar desde el extranjero es un derecho fundamental", ha recalcado el departamento que dirige José Manuel Albares en un mensaje en redes sociales, acompañado por un documento elaborado por el Ministerio en el que se enumeran las garantías que rodean al voto de quienes viven fuera de España de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR EL SUPREMO

Ese derecho ha quedado en suspenso provisionalmente para los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', según ha decidido el Tribunal Supremo hasta que dicte sentencia sobre las denuncias contra la controvertida instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que relajó los requisitos de documentación para acceder a la nacionalidad.

Según recuerda Exteriores, el artículo 23 de la Constitución recoge dos "derechos fundamentales de los ciudadanos", los de sufragio activo, es decir, elegir a sus representantes por sufragio universal, y el de sufragio pasivo, pudiendo acceder a funciones y cargos públicos conforme a los requisitos legales.

Por tanto, defienden desde el Ministerio a través de la nota informativa recogida por Europa Press, que "votar desde el extranjero es un derecho fundamental de la ciudadanía española y un elemento esencial para mantener el vínculo democrático con España, independientemente del lugar de residencia".

El proceso electoral incorpora una serie de garantías para asegurar que "cada voto emitido en el exterior se gestiona con transparencia, seguridad y pleno respeto a la legalidad", explican desde Exteriores, pasando a enumerarlas.

GARANTÍAS DEL PROCESO

En primer lugar, señalan, "los representantes de las candidaturas pueden estar presentes en las oficinas consulares y en los centros habilitados de votación durante toda la jornada electoral, incluso fuera del horario de atención al público".

Tanto el precintado de las urnas al finalizar cada jornada electoral y su posterior desprecintado para el recuento "son actos públicos", como también lo son el recuento de los sobres recibidos y la elaboración del acta consular, añaden.

Asimismo, el acta consular recogerá cualquier incidencia que pueda producirse durante el proceso, así como las reclamaciones o protestas que presenten los representantes de las candidaturas durante el mismo, continúa Exteriores en la enumeración de las garantías.

Por otra parte, el departamento que encabeza Albares resalta que "todos los votos emitidos desde el extranjero se incorporarán al escrutinio general previa confirmación de la Junta Electoral competente de que cumplen todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General".

Y por último, recuerda que una vez completado el escrutinio "se publicarán las cifras de los sobres remitidos por cada oficina consular, desglosadas por provincias, así como las cifras de los sobres recibidos por cada Junta Electoral, desglosadas por oficinas consulares", para poder verificar que coinciden.

420.000 ELECTORES MÁS EN EL EXTRANJERO

Las explicaciones de Exteriores se producen en un momento en que el foco está puesto en el voto en el exterior, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie de forma definitiva en los próximos días sobre su decisión de suspender cautelarmente el registro en el censo de quienes hayan obtenido la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, a menos que demuestren que son descendientes de españoles exiliados.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del próximo 29 de noviembre se ha incrementado en casi 420.000 personas con respecto a las elecciones de 2023, hasta alcanzar los 2.747.688 inscritos a 1 de agosto, fecha de corte en esta ocasión. Este incremento es más del doble del que se produjo entre las elecciones de 2019 y las 2023, cuando creció en 197.524 personas.