Exteriores tiene preparadas evacuaciones de españoles de Israel e Irán para cuando las condiciones lo permitan

Un edificio afectado por los bombardeos de Irán en Ramat Gan, Israel- Ilia Yefimovich/dpa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene preparadas sendas evacuaciones de españoles de Israel e Irán a la espera de que se den las circunstancias de seguridad para poder llevarlas a cabo, han indicado fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares.

"Las evacuaciones de españoles de Israel e Irán están preparadas y se irán produciendo en función de las condiciones de seguridad", han trasladado las fuentes a Europa Press. Todas las embajadas tienen preparados siempre planes de contingencia por si es necesario proceder a evacuar a ciudadanos en situaciones de emergencia, como la actual en Israel e Irán a raíz de los bombardeos mutuos de la última semana.

"Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles en ambos países estar en contacto y seguir las indicaciones de las Embajadas en todo momento", han añadido las fuentes, asegurando que "el Gobierno protege la seguridad de sus ciudadanos en Israel e Irán".

Desde Exteriores no han querido detallar los planes en marcha ni cuándo o cómo podrían producirse por motivos de seguridad, habida cuenta que el espacio aéreo de los dos países está cerrado y no hay vuelos comerciales.

En declaraciones a medios recogidas por Europa Press, el ministro ha confirmado los operativos en ambos países, remarcando que el objetivo en estos momentos es cumplir con su correcto funcionamiento, y asegurando que no se dejará "a nadie atrás". "Tenemos dos operativos, uno en Irán y otro en Israel (...) En estos momentos estamos concentrados en que esos operativos funcionen perfectamente", ha aseverado.

En redes sociales, la Embajada en Tel Aviv ha informado a los españoles que están en Israel que los pasos fronterizos terrestres están abiertos. Así, ha indicado los horarios en los que es posible abandonar el país con dirección a Jordania o Egipto: Allenby (8:00-14:30), Eilat (8:00-20:00), Taba (las 24 horas) y río Jordán (9:00-16:00).

Asimismo, han rogado "encarecidamente" extremar las precauciones de seguridad ante los ataques con misiles balísticos por parte de Irán que han dejado ya más de una veintena de muertos y que en caso de emergencia disponen del teléfono +972(0)505772641.

Según Exteriores, en la demarcación consular de la Embajada en Tel Aviv constan inscritas en el Registro de Matrícula Consular 7.766 personas como residentes y 17 como no residentes, mientras que en la demarcación consular del Consulado General de España en Jerusalén constan inscritas 2.904 personas como residentes y 33 como no residentes, si bien estos datos podrían ser inferiores, dado que algunos podrían haber abandonado ya el país y no haberlo notificado.

Por lo que se refiere a Irán, en el registro consular de la Embajada en Teherán figuran un total de 142 residentes y diez no residentes. "La Embajada está en permanente contacto con la colonia española", han asegurado las fuentes. En sus redes sociales, la Embajada ha recomendado a los españoles que se encuentren en Irán que se mantengan en contacto a través del teléfono 0912 139 37 03, o el número 0098 912 139 37 03 si se llama desde fuera del país.

Asimismo, han avisado de que "las autoridades iraníes han advertido de la prohibición categórica de hacer fotos o grabaciones en cualquier lugar público, en particular de todos aquellos lugares que hayan recibido impactos o hayan sido atacados" por Israel. "Les rogamos encarecidamente que cumplan con estas directrices, ya que en caso contrario se expondrían a ser arrestados", ha precisado en un mensaje en X.