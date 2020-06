FAES carga contra el Gobierno por usar "todos los medios a su alcance" para convocar al 8M "sin advertir riesgo alguno"

Rechaza el argumento del Gobierno de que la pandemia era imprevisible porque entonces "pretendía saberlo todo y en todo se equivocó"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES considera que "no se sostiene" el argumento del Gobierno de que nadie podía saber la gravedad del coronavirus, dado que hace poco más de tres meses "no dejaba de hacer afirmaciones concluyentes" sobre el Covid alegando que en España "no habría contagio local" y "solo habría unos pocos casos", utilizando "todos los medios a su alcance para convocar a las manifestaciones del 8 de marzo sin advertir riesgo alguno".

La fundación que dirige el expresidente José María Aznar subraya que el "último recurso exculpatorio" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "frente a la exigencia de cualquier responsabilidad" consiste en decir que "nadie podía saber la gravedad de la pandemia". "Pero el argumento, nuevamente, no se sostiene frente a la realidad", recalca.

Así, señala que "si realmente nadie podía prever" lo que se venía encima, el Gobierno "habría optado por dejar en suspenso sus afirmaciones y aplicar un principio de prudencia en sus valoraciones y en las medidas que tendrían que haberse adoptado".

"El Gobierno no podía saber, pero sus expertos afirmaron que en España no habría contagio local. Nadie podía prever lo que ocurriría, pero el Gobierno parece que sí podía preverlo y por eso afirmó que solo habría unos pocos casos", manifiesta.

Así, recalca que la pandemia "era imprevisible" pero "al parecer no para el Gobierno, que utilizó todos los medios a su alcance para convocar a las manifestaciones del 8 de marzo sin advertir riesgo alguno".

LAS "AFIRMACIONES CONCLUYENTES" DEL GOBIERNO

"Para ser todo tan imprevisible, el Gobierno no dejaba de hacer afirmaciones concluyentes hasta que, en 24 horas, España pasó de ser en el discurso oficial un país libre de Covid, sin contagios locales y mínima incidencia, a ser sometido al confinamiento más radical y duradero de los que se han producido", asegura.

Por eso, cree que el Gobierno no puede alegar que todo era imprevisible porque se presentó ante los españoles "como si lo supiera todo, negándose a reconocer las señales que ya eran verdaderas evidencias sobre las que alertaban las portadas de los periódicos".

"El problema del Gobierno, y del cual debe responder, no es que no pudiera saber lo que iba a pasar, sino que pretendía saberlo todo, y en todo se equivocó", concluye FAES en una anotación publicada en su páguna web, que ha recogido Europa Press.