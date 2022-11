FAES denuncia el "despropósito" legislativo del Gobierno con su ley del 'solo sí es sí' y la derogación de la sedición

Acusa a Sánchez de ir a un derecho penal de "autor" y avisa que rebajar la pena por malversación es lo menos europeo que puede hacerse

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de instalarse en el "despropósito" legislativo con la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', y la derogación del delito de sedición. Tras criticar que el Ejecutivo busque un derecho penal de "autor", ha avisado que rebajar la pena por malversación es "lo menos europeo que puede hacerse".

"La mentira, la insolvencia y el desprecio a principios de convivencia democrática explican que este furor legislativo de la coalición PSOE-Podemos-ERC se haya instalado en el despropósito y que su estrategia jurídica avance hacia la consolidación de un derecho penal de autor", asegura en su último análisis la fundación que dirige el expresidente José María Aznar.

Así, cree que el camino hacia ese derecho penal "de autor" lo ha dejado claro el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aludiendo a una reforma "quirúrgica" de la malversación que "la deje aplicable solo a sus enemigos políticos", así como las "insólitas" declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, o de la delegada del Gobierno para la Violencia de Genero, Victoria Rosell, "dictando a los jueces lo que tienen que decidir" porque "es culpable quienes ellas dicen que es culpable".

"La mentira fluye en todo el argumentario gubernamental, adaptado a las circunstancias, pero seguido en su fondo por esos barones presuntamente díscolos que se han convertido en una colorista atracción que anima la escenificación de cada disparate gubernamental, al modo del entretenimiento en los descansos de los partidos de baloncesto", asegura.

FAES señala que desde el Gobierno dijeron que la ley del 'sí es sí' "es estupenda", "justa" y "europea", pero se está produciendo lo que jueces y otros expertos del mundo del derecho "anticiparon que iba a ocurrir, esto es, que la ley rebajaría las penas a violadores porque la legislación penal más favorable hay que aplicarla a todos y en todas las circunstancias y no solo a los sediciosos del procés cuando se suprima el tipo penal por el que estos fueron condenados".

"MANOSEAR EL CÓDIGO PENAL" CON LA SEDICIÓN Y LA MALVERSACIÓN

FAES recalca que "no hay nada de verdad en que la sedición no sea un delito alineado con los tipos europeos" y advierte que "atenuar" la malversación "no es mejorar la "justicia" del tipo penal sino "manosear arbitrariamente el Código para ventaja política partidista".

"Solo le falta al Gobierno y a sus socios crear un tipo de 'malversación por interés social' para enterrar la responsabilidad de los ERE y otro de 'malversación patriótica solo para secesionistas' para que quede claro que esto solo va de impunidad, de amnistía en fraude de Constitución, de enésimo ataque a la independencia de los tribunales y a sus resoluciones", recalca.

Además, la fundación de Aznar subraya que "rebajar la pena a la malversación es lo menos europeo que puede hacerse como es muy probable que descubran los autores del despropósito si persisten en su intento".

"INACEPTABLE DESCALIFICACIÓN A LOS JUECES"

En el caso de la ley del 'solo sí es sí', afirma que "hitos tan destacados en este despropósito antidemocrático" se continúan con la "inaceptable descalificación a los jueces que han revisado las condenas por violación para aplicar los efectos de la ley del "sí es sí", a los que se ha acusado de "machistas", "prevaricadores" e "ignorantes".

A su entender, que se hable ya de modificar la ley, "sin reparar en que los efectos de esta no se van a modificar por una ley que, ahora, agrave las penas y que por eso ya no sería aplicable retroactivamente, produce estupor".

FAES asegura que el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) considera que estas descalificaciones son "intolerables" y añade que "hay que saber ahora si de esa afirmación se va a seguir alguna consecuencia".