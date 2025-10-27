Faes reprocha a Sánchez acusar de "indecencia" a otros cuando tiene uno de los Gobiernos "más indecentes de la historia"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Faes reprocha a Pedro Sánchez, a quien llama irónicamente el "decente", que acuse de "indecencia" a los demás cuando el la practica con tanta facilidad su Ejecutivo es "uno de los más indecentes de la historia". En este sentido, le acusa de haber "comprado" el poder y practicar un "socialismo de amiguetes".

Así lo afirma en el editorial de esta semana, recogido por Europa Press, en el que se refiere a la intervención de Pedro Sánchez en un acto, este fin de semana pasado, en el que calificó a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de "indecentes" por sostener a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

En este sentido, la Fundación de José María Aznar afirma que Sánchez "reprocha "indecencia" a los demás con tanta facilidad como "desahogo a la hora de practicarla él mismo".

Según este editorial, a Pedro Sánchez "no se le cae de la boca" la palabra decencia y sin embargo, advierte de que "lo cierto es que el paso por la política de Pedro Sánchez dibuja un rastro indecente". Así recuerda que en 2014 pedía votar al PSOE para devolver la "decencia y la limpieza a la política"

Pero, asegura Faes que Sánchez, el "patrón" de Ábalos, Cerdán y Koldo, el "doctor fake, el conseguidor de La Moncloa", comenzó humillando a sus propios compañeros que tuvieron que "defenestrarle" de la Secretaría General del PSOE tras su "tentativa fraudulenta en aquel Comité Federal bochornoso".

Ese, asegura el editorial, fue el kilómetro cero de la 'banda del Peugeot', que concluyó con la reconquista del partido, en nombre de la "decencia" y con una moción de censura "apañada embutiendo morcillas en una sentencia".

Lo que llevó, añade, a una jornada memorable en la que José Luis Ábalos defendió en la tribuna del Congreso la "regeneración política y moral de la política española". La Fundación de Aznar recuerda en concreto unas frases de su discurso y se pregunta "en qué estaría pensando" el exministro investigado por el Tribunal Supremo: "El marco jurídico vigente no es un corsé. En política no nos pueden poner un corsé, yo sé que los conservadores son muy de eso".

El editorial prosigue tirando de ironía al afirmar que este Gobierno "tan decente" no está para "tiquis-miquis" constitucionales para durar en el poder y para salvar a España de la "indecencia". "No hay Constitución ni Código Penal que valgan si entorpecen la obra de limpieza regeneradora de políticos tan decentes", apunta el texto.

En opinión de Faes, una vez que "Pedro el decente" se instaló en Moncloa se ha acreditado que no hay "hostilidad socialista a la institución familiar", en referencia a los casos judiciales sobre el hermano y la mujer del presidente y afirma que "en España, el socialismo real, hoy por hoy, es un socialismo de amiguetes".

Además, acusan al jefe del Ejecutivo de haber "humillado" al conjunto de los españoles al haber subordinado el interés nacional a los intereses personales y de partido y de haber acometido la "mayor privatización del poder institucional de toda la historia reciente".

HUMILLACIÓN AÑADIDA DE FIRMAR LA COMPRAVENTA FUERA DE ESPAÑA

"Sencillamente, porque lo han comprado", sentencia la Fundación que advierte de que además lo han hecho con la humillación añadida de haber firmado la "compraventa" fuera del territorio nacional por que esta, señala, "es una legislatura negociada entre PSOE y Junts en Ginebra con mediación salvadoreña" y sustentada por una pacto de investidura suscrito en Bruselas.

Un acuerdo, señala, que "esos hombres decentes", Cerdán y Zapatero, han rescatado in extremis cada vez que el "tan decente" Carles Puigdemont "levantaba un dedo".

"UNA HISTORIETA DE LO MÁS INDECENTE"

Además, la Faes critica que Sánchez diga estar en el "lado correcto de la historia" porque, considera que lo que hay, en realidad, es "una historieta de lo más indecente". Se trata, afirma, de "toda una secuencia humillante resultado de la sumisión voluntaria de Pedro Sánchez para conseguir los siete votos que le hicieron presidente, y que culmina hoy, por cierto, con la farsa de Perpiñán".

La Fundación Faes también recrimina a Sánchez que haya humillado a las víctimas del terrorismo y advierte que un Gobierno decente no gobierna a espaldas de sus obligaciones constitucionales y al Parlamento; disuelve las Cámaras cuando no tiene su confianza; y no prorroga los Presupuestos durante ejercicios sucesivos, comprando prórrogas "cada vez más exiguas a costa del futuro de todos los españoles, de su crédito exterior e incluso de la convivencia y la paz civil".

Prosigue afirmando que un Gobierno decente tampoco aprovecha las catástrofes naturales para eludir responsabilidades propias ni atiza una polarización "inducida por él mismo"; ni tiene un "mando único" para "sermonear" por televisión.

La conclusión del citado editorial es que los gobernantes decentes, cuando vienen mal dadas, afrontan las consecuencias y pueden soportar cualquier interpelación airada, mientras que los indecentes desertan, hacen de la mentira su forma de vida y "solo les queda la fuga como forma de salida".

Para la Faes, España es una sociedad decente, que no merece un Gobierno que la humille y califica al Ejecutivo de Sánchez como "uno de los más indecentes de su historia, sea cual sea el lado --correcto o incorrecto-- por donde se mire".